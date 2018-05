Salute, focus sui traumi sportivi al ginocchio e riabilitazione

Il Centro "Prenditi a Cuore - City Riability Wellness" del Gruppo Medoc, ha ospitato nella sala convegni il seminario "Traumi sportivi e riabilitazione: focus il ginocchio", rivolto in primis alle associazioni sportive forlivesi e alle società sportive che svolgono un ruolo importante nella diffusione della Cultura dello sport inteso anche come promozione della salute. Relatori dell'appuntamento sono stati Massimo De Zerbi, specializzato in Ortopedia e Traumatologia, e Barbara Vaienti, responsabile del Settore di Fisioterapia del Centro. Ci sono stati anche gli interventi dell'assessore allo Sport, Sara Samorì, e della direttrice del centro "Prenditi a Cuore", Susanna Schiavone. "Abbiamo optato per un tema prettamente “sportivo”, come partecipazione alla celebrazione di “Forlì Città Europea dello Sport 2018”, in quanto siamo stati nominati dal Comune di Forlì “ Ambassador dello Sport forlivese”", ha spiegato Schiavone.