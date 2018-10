"Serate in Salute": nel nuovo appuntamento si parlerà di prevenzione, benessere e alimentazione

E' ripreso il ciclo di incontri "Serate in Salute" della Fondazione Cardiologica Sacco di Forlì. Giunti ormai alla terza edizione, gli incontri proposti per l’anno 2018-2019 si fanno sempre più specifici e dettagliati per un pubblico sempre più esigente in termini di prevenzione, benessere e alimentazione. Giovedì l'appuntamento è alle 20.30 alla Sala Conferenze di Coldiretti (via Enrico Forlanini, 11) con focus su "Alimentazione, Cibo, Salute. Come possiamo difenderci dai veleni?". Presenta il dottor Guido Balestra. Ospiti della serata sono Renata Alleva, Gloria Giovannini e Carlo Mariani.