Torna Viva, la campagna nazionale di sensibilizzazione per la rianimazione cardiopolmonare

Per il quinto anno consecutivo, Italian Resuscitation Council raccoglie l’invito dell’Unione Europea e di European Resuascitation Council a promuovere, sviluppare e realizzare la Campagna di Sensibilizzazione per la Rianimazione Cardiopolmonare. Il team forlivese di Viva (Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per la Rianimazione Cardiopolmonare), coordinato da Sandra Nocciolini (DIT Forlì) e Debora Bombardi (coordinatore infermieristico Ambulatorio Preoperatorio e Cardiologico), parteciperà, come sempre ad iniziative e a progetti nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, che vedranno coinvolte prevalentemente le scuole medie inferiori e superiori. Fino a domenica saranno coinvolte la scuola media di Castrocaro e di S. Martino in Strada IC8 e l'Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” ed Istituto Tecnico Economico "Matteucci".