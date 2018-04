Ultrasonologia vascolare: innovazione e alta formazione al Ceub

Il Centro Universitario di Bertinoro ospita dall’11 al 14 aprile il 16esimo corso nazionale di ultrasonologia vascolare: diagnosi e terapia, promosso da Alfio Amato (angiologo e docente di neurosonologia all’Università di Bologna) e Paolo Limoni (neurochirurgo e neurologo ) con il supporto organizzativo dell’agenzia Avenue Media. Il corso, a cui parteciperanno circa 90 specialisti (angiologi, neurologi, nefrologi, specialisti in medicina interna e cardiologi) provenienti da tutta Italia, unisce in un ambito teorico e pratico gli interessi scientifici degli esperti di patologia vascolare attraverso lo studio dell’ultrasonologia in campo medico: da anni infatti l’iter formativo si qualifica come incontro nazionale di approfondimento sulla diagnostica Eco Colo Doppler (esame clinico simile ad un’ecografia, tramite la quale, grazie a mappe colorate, è possibile verificare il flusso sanguigno in circolo a partire dalle arterie celebrali, fino all’aorta e agli altri vasi presenti nel corpo umano) e sui trattamenti ad essa connessi. Nel dettaglio saranno approfonditi gli attuali orientamenti in particolare della diagnostica vascolare, sia negli apporti alle Linee Guida del settore, che nello sviluppo tecnologico delle apparecchiature, il tutto finalizzato all’inquadramento clinico-diagnostico ed alla conseguente terapia del paziente vasculopatico. Parte del corso sarà di carattere pratico, con l’effettuazione di esami ad ultrasuoni sia su pazienti che su modelli, affinché ogni partecipante abbia la possibilità di eseguire esami ultrasonografici in presenza di tutors. Sabato 14 aprile è previsto anche il Corso nazionale di Eco Color Doppler: dalla diagnosi alla terapia, riservato a infermieri professionali, tecnici di neuropatologia e fisioterapisti.