Unici in Italia: esperti dell'Ausl e dell'Irst contribuiranno con l'MD Anderson Cancer Center

Palliativisti e biostatistici dell'Ausl Romagna e dell'Irst di Meldola contribuiranno alla realizzazione del volume "Hospice and palliative Medicine and Supportive Care" dell'MD Anderson Cancer Center di Houston, istituto in prima posizione nella classifica annuale dei centri oncologici americani (ultima rilevazione nel 2017). L'MD Anderson Cancer Center - Palliative Care Unit ha prodotto quest'anno, con la Oxford University Press, un volume educazionale di 704 pagine su cure palliative e terapie di supporto, rivolto agli Oncologi del Centro, ma anche immesso in commercio. Daranno il loro contributo, con un capitolo dedicato ai fattori prognostici, Romina Rossi (Cure Palliative Meldola), Emanuela Scarpi (Biostatistica Meldola), e Marco Maltoni (Cure Palliative Forlì-Meldola).