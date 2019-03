Sanità, continuano le visite di professori e specializzandi all'ospedale di Forlì

Proseguono le collaborazioni nazionali e internazionali dell'Unità operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì, diretta dal professor Caludio Vicini, con visite di professori e specializzandi da ogni parte del mondo. E' arrivato in questi giorni, e rimarrà per due anni, nel nosocomio forlivese, il dottor Muawya Bani Jounes, medico otorinolaringoiatra da Irbid, Giordania, specializzato in chirurgia naso-gola-orecchio dell'adulto e del bambino. Il dottor Jounes, durante la sua permanenza a Forlì, si occuperà in particolare di sleep surgery.

L'Unità operativa di Otorinolaringoiatria sta ospitando anche uno specializzando dell'Asst San Paolo e Carlo dell'Università degli Studi di Milano, il dottor Antonio Bulfamante, interessato alla chirugia robotica, la dottoressa Cecilia Rosso, specializzanda dell'Università di Ferrara, interessata alla chirurgia Osas e robotica, il dottor Francesco Moretti, tirocinante, che ha svolto una tesi con il professor Vicini nell'ambito robotico e la dottoressa Bianca Vallicelli, forlivese laureanda all'Università di Ferrara, che sta redigendo una tesi sulla chirurgia del palato, sempre con Vicini.

E' un lungo e datato percorso di collaborazione, invece, quello che ha portato ancora una volta a Forlì il professor Pasquale Capaccio, docente associato all'Università di Milano. ICapaccio, esperto in ghiandole salivari sta studiando con Vicini, la possibilità di un intervento chirurgico robotico per la rimozione totale della ghiandola sottomascellare .