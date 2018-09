Anche a Forlì si celebra la Settimana nazionale della dislessia

Sono diverse le iniziative in programma in occasione della Settimana nazionale della dislessia (da lunedì al sette ottobre) programmate dalla sezione Aid di Forlì-Cesena. Lunedì, dalle 18.30 alle 20.30, nella "Sala Mappamondi" della scuola media "Marco Palmezzano" di via Borghetto Accademia 2, è previsto un incontro al quale parteciperanno studenti, docenti e genitori dell'istituto comprensivo numero 1 e numero 3. Giovedì, dalle 18.30 alle 20.30, nell'aula magna della scuola media "Mercuriale" di via Sapinia ci sarà un incontro al quale parteciperanno studenti, docenti e genitori dell'istituto comprensivo numero 4 e numero 5. Per entrambi gli eventi il relatore sarà Fabio Scaliati, psicologio. Sono previsti interventi di insegnanti e genitori di alunni con Dsa.