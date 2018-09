Autobus, anche Bertinoro interviene contro il "caro abbonamento": bando per ottenere i contributi

Via libera dal Consiglio comunale di Bertinoro alle misure per abbattare il costo dell'abbonamento per il trasporto scolastico. Con il voto favorevole e unanime dei consiglieri è stata approvata la delibera presentata dall’Assessore alle politiche sociali Gessica Allegni. Nel 2018, la rimodulazione del servizio di trasporto scolastico da parte di Start Romagna, che coprirà l'intero anno, ha comportato aumenti significativi per le famiglie, colpendo soprattutto i piccoli comuni e quelli più distanti dai centri in cui si trovano i plessi scolastici. Per i cittadini bertinoresi il costo dell'abbonamento è passato da 273 a 303 euro.

"La scelta dell’amministrazione di ripresentare questo provvedimento, in auge da due anni, è dovuta anche alla necessità di venire incontro a questo disagio, nell’ottica di garantire un effettivo diritto allo studio per gli studenti del nostro territorio", ha spiegato Allegni nel corso del Consiglio comunale. Dato che in fase di denuncia dei redditi sarà possibile detrarre il 19% del costo dell'abbonamento su un massimo di 250 euro, si calcola che una famiglia con Isee nella fascia più bassa prevista dal bando comunale, potrà arrivare, sommando i due risarcimenti, a coprire l'intero costo dell'abbonamento.

La misura prevista dal Comune di Bertinoro prevede diverse fasce di copertura in base all'Isee. Tali coperture vanno da un minimo del 40% (Isee nucleo familiare tra 15.000 e 20.000 euro) ad un massimo del 75% (Isee nucleo familiare inferiore a 5.000) dell'abbonamento. "Ora però, dobbiamo prenderci tutti l'impegno, istituzioni e politica locali, di lavorare per abbattere a monte i costi degli abbonamenti, spesso difficili da affrontare per famiglie che rinunciano preventivamente all'utilizzo del trasporto pubblico. Ma la possibilità di muoversi liberamente e usufruire di tutti i servizi che la scuola offre fa parte dei diritti fondamentali di ogni studente", sottolinea Allegni. Il bando rimarrà aperto fino al 16 novembre: tutte le informazioni e la modulistica si possono trovare sul sito http://www.comune.bertinoro.fc.it/ o contattando l’ufficio servizi sociali del Comune.