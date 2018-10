Competenze finanziarie ed economiche: al via il progetto "Educazione finanziaria Banca d'Italia-Miur"

E’ partito il progetto "Educazione finanziaria Banca d'Italia-Miur" per l’anno scolastico 2018-2019, volto a promuovere un programma di sviluppo che assicuri alle giovani generazioni le competenze e per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari. Il progetto prevede la formazione degli insegnanti da parte del personale delle Filiali di Banca e successive lezioni in classe condotte da parte degli insegnanti che hanno partecipato alla formazione. Le materie trattate sono la moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante, il risparmio e le scelte di investimento. Le scuole e i docenti interessati potranno iscriversi ai singoli incontri, compilando il form reperibile al link http://bit.ly/Edufin_2018.

Il primo incontro a Forlì si terrà il 7 novembre. Per il calendario completo e ulteriori informazioni è possibile consultare il link http://istruzioneer.gov.it/2018/10/17/educazione-economica-e-finanziaria-percorsi-di-formazione/, oppure contattare direttamente la Filiale della Banca d’Italia di Forlì (Gilda Falletti, telefono 0543453550; Michela Monanni, telefono 0543453549; e Adriana Corrieri, telefono 0543453546).