Dal banco di scuola alla scrivania in azienda: l'alternanza scuola-lavoro di Hera

Dai banchi di scuola all'azienda: l'esperienza degli ultimi due anni prosegue e riparte di slancio. Anche per l’anno scolastico in corso, infatti, Hera torna ad aprire le porte delle proprie sedi aziendali a quattro studenti di Forlì offrendo un contributo alla loro formazione.

E’ partito nella sede Hera di via Balzella 24, un nuovo percorso che durerà fino al 17 agosto di alternanza scuola-lavoro per Alberto Petrucelli, studente della quarta B dell’Itc Carlo Matteucci. Affiancato dal personale dell’azienda, lo studente svolge un percorso della durata di 200 ore su attività concrete inerenti i processi di lavoro di addetto amministrazione del personale. Dei 100 percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti per il 2017/2018, che avranno una durata variabile fra le 80 e le 200 ore a studente, otto ricadono sul territorio di Forlì-Cesena, dove gli istituti superiori interessati sono due, entrambi di Forlì: l’Itc Carlo Matteucci e l’Itts Guglielmo Marconi. Le altre mansioni, nelle quali i ragazzi si cimenteranno dal 10 settembre in poi, dei due rimanenti percorsi sono quelle di addetto attività tecniche impianti gas e addetto tecnico preventivista. I percorsi seguono una metodologia basata sull’integrazione tra le competenze lavorative e quelle dei piani didattici. Tecnici e manager Hera fanno da tutor, delineando insieme agli insegnanti itinerari specifici che consentano agli studenti di rafforzare e integrare le competenze già apprese a scuola attraverso esperienze professionali in azienda. Tutte le attività vengono monitorate e sono previsti momenti di valutazione, finalizzati alla crescita dei ragazzi.

Al termine, verranno rilasciate da Hera le attestazioni delle competenze tecnico-professionali acquisite, in linea con gli standard europei. Questo per permettere agli studenti di poter affacciarsi al mondo del lavoro con un curriculum già ricco di esperienze pratiche, oltre a quelle teoriche. L’iniziativa integra i percorsi didattici curricolari ed extracurricolari del progetto “Hera ti insegna un mestiere…a scuola”, che l’azienda mette in campo da anni e che prevede sessioni didattiche con il supporto di personale tecnico-professionale Hera, sia in aula che presso gli impianti del gruppo, in vista della preparazione dei tecnici del futuro.