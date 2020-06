Decreto scuola, Di Maio: "Poteri straordinari per sindaci e presidenti, procedure accelerate per far partire i lavori sulle scuole"

A spiegarlo è il deputato romagnolo Marco Di Maio. "Fino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica - spiega -, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano con i poteri dei commissari straordinari previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Sul modello, per intenderci, utilizzato per la ricostruzione del ponte di Genova".



"Ora che le scuole sono chiuse - fa notare il deputato - si potranno aprire i cantieri per poter apportare tutta una serie di interventi propedeutici all’apertura del prossimo anno scolastico a settembre: dalla riorganizzazione degli spazi, alla messa in sicurezza dei nostri ragazzi, docenti e personale scolastico”.



“Con l’inserimento della nostra proposta nel Decreto gli amministratori locali avranno a disposizione uno strumento in più per intervenire sulle scuole - spiega ancora il deputato - e gestire direttamente le situazioni più complicate, con poteri commissariali che consentiranno di superare i molti ostacoli burocratici che spesso rallentano la partenza dei lavori".



Una possibile importante non solo per l'edilizia scolastica. "Vorrei sottolineare - afferma ancora il deputato - l'opportunità economica offerta da questa norma, perchè permetterà ai territori di sbloccare più facilmente i cantieri. Con altri provvedimenti, poi, vengono aggiunte risorse per la sistemazione delle scuole, a partire dai 331 milioni previsti dal 'decreto rilancio'".



Il decreto approvato, ammette il parlamentare, "non è il provvedimento che cambierà la vita della scuola italiana, come invece ci auguriamo si decida al più presto dando garanzie sulle modalità e i tempi che assicureranno la ripartenza dell'anno scolastico a settembre. Ne hanno bisogno i ragazzi, le famiglie, i docenti e il personale non docente. Tuttavia senza la sua approvazione si sarebbe messa a rischio la corretta conclusione dell'anno scolastico e il regolare svolgimento degli esami di maturità".



