Esami di terza media, tutti promossi a Civitella e Cusercoli: per 5 di loro anche la lode

Si sono conclusi nel comune di Civitella di Romagna gli esami della terza classe della scuola secondaria di primo grado, meglio noti come "esami di terza media" ed i risultati sono stati davvero soddisfacenti per i ragazzi in primis, ma anche per le famiglie e per gli insegnanti. Tutti i ragazzi dell'Istituto comprensivo hanno infatti superato l'esame di stato con esito positivo. In particolare cinque di essi si sono distinti ottenendo il massimo della valutazione: 10/10 con lode. Si tratta di tre ragazze del plesso scolastico di Civitella e di un ragazzo e una ragazza di quello di Cusercoli. Complimenti quindi a Giulia C., Rachele F., Virginia M., Edoardo B. e Angelica R. Soddisfazione per il risultato è stata espressa anche da tutta l'amministrazione comunale di Civitella