Il progetto Fantariciclando e Cosascuola fa tappa alla scuola Dante Alighieri

Il progetto Fantariciclando e Cosascuola entra nella fase pratica e fa tappa tappa venerdì alla scuola elementare di Via Ravegnana, Istituto Comprensivo numero 4 – Annalena Tonelli. Un approccio multidisciplinare per stimolare la fantasia, i sogni, la memoria, l’immaginario dei bimbi della 1°B, che saranno affiancati dalla maestra Elisabetta. Il percorso educativo ha avviato una “linea di navigazione” che passando dalla Scuola primaria Manzoni, del medesimo Istituto Comprensivo, è ora arricchita da quella della scuola Dante Alighieri. Insieme giungeranno in porto, terminando il viaggio in festa, il 18 maggio nel centro storico di Forlì con una animazione dello spazio pubblico cittadino con tutto il programma, a cura di Francesca Fantini, “Cittadini di oggi e di domani” progetto sull’educazione ad una cittadinanza responsabile, che ha coinvolto parte della comunità operosa, 15 tra associazioni ed enti, e alcune istituzioni del comprensorio forlivese.