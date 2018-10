"Io non mi volto", il tema della legalità visto con un occhio creativo: torna il concorso per studenti

Giunge alla seconda edizione il progetto "Io non mi volto", il concorso rivolto agli studenti di medie e superiori del forlivese. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla Legalità del Comune di Forlì e dall’Unità Politiche Giovanili con il sostegno dell’Ufficio Scolastico provinciale. Il concorso, che rientra all’interno del progetto denominato “Vitamina L(egalità)”, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna, vedrà nuovamente i giovani alunni impegnati in un percorso di riflessione sul tema della legalità, valore imprescindibile che salda la responsabilità individuale alla giustizia sociale, contrastando ogni forma di indifferenza.

Il progetto spiega l'assessore Maria Grazia Creta, "punta a far esprimere i giovani attraverso linguaggi culturali e artistici sul concetto di legalità in modo strettamente correlato al senso di giustizia". I candidati (classe o più classi insieme, o gruppi di alunni di una singola classe o più classi insieme) potranno partecipare con un solo elaborato all’interno di diversi ambiti artistici: saggio, grapich novel, racconto, poesie, video, opere di pittura/scrittura, prodotti musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, grafica e realizzazione logo legalità. Il Comune mette a disposizione un budget di 6mila euro che verrà suddiviso in base ai primi quattro progetti classificati (distinti in primo e secondo classificato all’interno delle due diverse categorie, una per gli Istituti di Istruzione secondaria di primo grado e l'altra per gli Istruzione secondaria di secondo grado). Per informazioni riguardo ai tempi di presentazione, alla modalità di partecipazione, ai criteri di valutazione dei vincitori e alla suddivisione dei premi, consultare il bando sul sito www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it .