Come scegliere la scrivania giusta per affrontare il ritorno a scuola

Il ritorno a scuola implica diverse scelte. Dal diario allo zaino, ma tra tutte una delle più importanti è la scelta della scrivania. E' un acquisto rilevante, anche dal punto di vista economico, per questo è bene non sbagliare e optare per un tavolo da lavoro con precise caratteristiche.

La prima, senza dubbio, è la comodità. Deve essere abbastanza grande da permettere al bambino di muoversi e di sistemare adeguatamente tutto ciò di cui ha bisogno, tra cui certamente un pc, ma allo stesso tempo non può essere sproporzionata rispetto alla cameretta. La soluzione ideale è ricreare il banco di scuola ma con qualche dettaglio in più come una cassettiera, utile per riporre la cancelleria e altro materiale, e qualche mensola da utilizzare come libreria. L'angolo studio deve essere una zona di confort in cui il ragazzo deve sentirsi a proprio agio. Abbellirla con qualche oggetto come cornici o portapenne è utile anche per creare un ambiente familiare, da evitare invece i giochi che distraggono.

Bisogna fare attenzione, poi, al colore. Meglio colori tenui, come il verde - molto rilassante - o tonalità che richiamano il legno. I colori troppo sgargianti potrebbero deconcentrare il bambino e a lungo andare anche annoiarlo. In fondo bisogna anche ammortizzare il costo e una buona scrivania dovrebbe durare almeno qualche anno.