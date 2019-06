Forlì senza glutine: ecco 3 negozi dove puoi acquistare gluten free

La celiachia è una malattia autoimmune cronica dell’intestino tenue causata da un'intolleranza al glutine contenuto nelle farine di grano, orzo, segale e altri cereali. L’assunzione di glutine da parte di soggetti sensibili causa una reazione infiammatoria con la produzione di anticorpi da parte del nostro sistema immunitario. Se hai questo problema o ce l'ha qualcuno vicino a te, fino a qualche anno fa poteva essere davvero un grosso problema: i negozi forniti di alimenti gluten free erano infatti molto pochi, e spesso presenti solo nelle grandi città.

Fortunatamente oggi il trend è cambiato e c'è molta più attenzione per questa importante fetta di popolazione, le cui necessità alimentari entrano talvolta in conflitto con le abitudini di chi non è celiaco. Per fortuna oggi anche a Forlì esistono dei negozi che si dedicano esclusivamente agli alimentari gluten free: vediamone 3 insieme.​

1. La Favola... senza Glutine

Si trova in via Cerchia 86/A ed è stato il primo negozio a Forlì (da gennaio 2012) a disporre di prodotti freschi, secchi e surgelati esclusivamente senza glutine. Un percorso che il proprietario, Massimiliano, ha intrapreso dopo aver "incontrato" in famiglia questa malattia. Si tratta di un ambiente familiare e al contempo esperto, competente e all’avanguardia, dove è possibile confrontarsi e organizzare in serenità la propria dieta aglutinata. Si può scegliere tra una vasta gamma di prodotti senza glutine delle migliori marche, trovare prodotti artigianali freschi di pasticceria e panetteria prodotti da laboratori certificati e di ottima qualità. Va citata anche la varietà di farine, dalle miscele “pronte all’uso” alle farine naturali.

2. SGLab Snc.

SGLab è il primo Panificio-Pasticceria specializzato in Senza Glutine in Emilia-Romagna, a Forlì dal 2010. Si trova in via Martuzzi, 4/A, e se temi che i celiaci si perdano qualche piacere della gola ti conviene andare a dare un'occhiata alla loro vetrina... colma di prelibatezze dolci e salate! Oltre che senza glutine, gli alimenti che preparano possono essere senza latticini, perfetti quindi per chi è intollerante al lattosio, o senza latticini e uova per chi ha abbracciato uno stile di vita vegan.

3. Pane e Tulipani

Catena di Negozi specializzati nella vendita di alimenti senza glutine presente a Pane e Tulipani è arrivato a Forlì in via Marsilio da Padova 8, nel marzo 2012 e oltre a un ampio assortimento di prodotti ha anche un banco freschi con prodotti da forno. Negli anni ha dato vita a 4 punti vendita e a 1 laboratorio di produzioni artigianali.