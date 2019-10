Tra gli "Ignoti" di Amadeus spunta il campione mondiale di pole dance Marco Daza

Ben due romagnoli martedì sera a "I Soliti Ignoti", trasmissione condotta da Amadeus su Rai Uno alle 20.45. Il primo ad apparire sul palco è stato Marco Daza, di origine cilena, ma che dal 2013 abita a Forlì. Il forlivese adottivo ha partecipato alla trasmissione come campione mondiale di pole dance, volteggio sul palo. Indovinare il suo lavoro è stato molto facile per il concorrente perché Marco si è presentato a torso nudo indossando una pantacalza iperaderente. A chiudere i giochi, invece (e in questo caso dulcis in fundo è proprio azzeccato), è stato il maestro gelatiere cesenate Roberto Leoni, dell'omonima gelateria Leoni di Cesena.

Creativo ma soprattutto veramente romagnolo. Roberto, dopo essersi presentato, ha raccontato tre particolari di sè, di cui uno riguardante il suo lavoro. Roberto ha esordito con un bel proverbio cesenate: "Il mio motto è...Dai dai, anche la cipolla diventa aglio", poi ha raccontato un aspetto di Cesena spiegando che è "morto di paura quando ha sentito due caprioli in amore urlare fuori dalla finestra". E in ultimo ha dato l'indizio fondamentale: "E' inevitabile che venga l'acquolina in bocca". "Per forza - ha urlato il concorrente, indovinando la professione di Roberto - E' lui che fa il gelato con l'acqua del mare..." E infatti ci ha azzeccato andando ad aggiungere 29 mila euro al suo bottino.

"Non l'ho mai assaggiato - ha detto Amadeus riferendosi al particolare gelato - ma dev'essere buonissimo. Tipo un sorbetto...". "Sì molto buono - ha risposto Roberto - E' ottimo in gelateria ma è anche buono come gelato gourmet". "Esperienza bellissima - ha commentato al termine della giornata Roberto - per girare un'ora scarsa di trasmissione siamo stati un giorno dietro le telecamere. Fantastico anche Amadeus. Mi sono divertito veramente molto a fare il pataca romagnolo...".