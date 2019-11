A vent'anni dal diploma si riunisce la 5°B Meccanica dell’Itis. E ci sono anche i prof

Gli studenti della classe 5B MC dell'anno scolastico 1998/1999 dell'Istituto Tecnico Industriale G. Marconi si sono ritrovati venerdì per festeggiare con una cena i 20 anni dal diploma. Tra risate e ricordi dei vecchi tempi la serata è trascorsa piacevolmente come se l'ultima campanella fosse suonata pochi giorni prima. Presenti alla serata anche molti dei professori che hanno accompagnato con successo la classe alla maturità gettando le basi per i futuri percorsi universitari e professionali. Presenti i professori Carla Siboni, Ferdinando Pitarresi, Giovanni Antonelli, Giancarlo Arfelli, Franco Vallicelli e Mario Fabbri e col cuore anche Gabriella Gardini che per un imprevisto non ha potuto partecipare. All'appello fatto dal professor Fabbri hanno risposto Andrea Albani, Enrico Benini, Andrea Bregli, Daniele Erbacci, Flavio Galeotti, Paolo Liverani, Matteo Malpezzi, Andrea Manuzzi, Manuele Mengozzi, Marco Mingozzi, Filippo Panciatichi, Michele Rivalta e Antonio Scognamiglio. Mentre erano assenti per motivi vari Luca Morgagni, Riccardo Ronchi e Filippo Santarelli.