5 agriturismi con piscina per combattere il caldo a Forlì e dintorni

Quando fa caldo e ci si sente letteralmente bollire, l'unica soluzione è trovare una piscina e stare ammollo quel po' che basta per riprendere i sensi. Anche se le ferie sono ormai un ricordo lontano, o se piuttosto sono di là da venire, una buona soluzione per una giornata di relax e di fuga dalle spiagge affollate senza rinunciare al refrigerio dell'acqua è un agriturismo con piscina.

Senza scomodarsi a fare lunghi viaggi in auto, la nostra provincia offre interessanti prospettive e promette di regalarci momenti di puro relax immersi nella natura, magari in collina, dove l'aria è già più fresca, e con il plus non indifferente di una bella piscina interrata che con le sue acque cristalline ci invita a fare un tuffo.

Scopriamo allora 5 agriturismi con piscina della provincia di Forlì-Cesena (e non solo) da non perdere.

Pian d'Angelo

L'agriturismo Pian d'Angelo si trova a Bagno di Romagna, nel cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Permette ai propri ospiti di rilassarsi in un luogo incontaminato e tranquillo, al ritmo della natura. Circondato da un'atmosfera accogliente e da un grande giardino, dispone anche di una piscina immersa nel verde ed offre una cucina tipica tosco-romagnola e biologica.

Agriturismo La Luna

L’agriturismo La Luna sorge in un podere incorniciato dalla suggestiva valle del Bidente, a Camposonaldo, frazione di Santa Sofia. Passare qui una giornata significa rifugiarsi in un angolo di paradiso naturale, in cui godere di buona cucina, acqua fresca, tanto relax e divertimento. L'agriturismo ha ottenuto la valutazione massima di 5 girasoli.

Osteria dei Noci

L'Osteria dei Noci è un ristorante situato in una casa di campagna a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. Immersa nel verde delle colline romagnole, l'Osteria dei Noci è in una posizione facilmente raggiungibile, a soli 3 minuti dalla strada statale, lontana dal caos cittadino. Il ristorante mantiene viva da lungo tempo l'impronta della gestione familiare e sarà una delizia per i vostri palati, e naturalmente è possibile anche rilassarsi a bordo piscina.

La Gradisca

La Locanda Gradisca è un ristornate che si trova all'interno dell'omonima azienda, su un poggio solare che affianca la nostra medievale Bertinoro. Acquistata a fine Ottocento dalla famiglia Pezzi, l’azienda porta avanti una consolidata tradizione dell’ospitalità, che le ha portato il titolo di “Salotto culturale della Romagna”. Immersi nell'atmosfera felliniana di questo luogo, è possibile gustare I sapori genuini di una gastronomia del territorio rigorosamente ispirata all’Artusi, per poi concedersi un tuffo in piscina. Con un panorama che è tutto un programma!

Agriturismo La Sabbiona

Anche se, trovandosi a Faenza, questo agriturismo non dovrebbe rientrare in questa top 5, la vicinanza con Forlì lo rende accessibile anche per noi forlivesi. Ecco dunque che, una volta giunti a La Sabbiona, immerso nel verde delle colline di Oriolo dei Fichi, è possibile godere, oltre che della ristorazione con piatti tipici romagnoli, abbinati ai vini della cantina, della piscina con suggestiva veduta campi di viti e ulivi.