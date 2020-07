Anche una forlivese tra le premiate nella tappa sammaurese di "Miss Mamma Italiana"

C'è anche l'allenatrice di origini brasiliane, residente a Forlì, Mirella Renata Andrade tra le premiate della tappa sammaurese della 27esima edizione di "Miss Mamma Italiana 2020", concorso nazionale di bellezza e simpatia curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid19, sono ripartite con tutte le dovute misure di sicurezza le selezioni. Vincitrice della tappa di San Mauro Pascoli è stata Valentina Buono, 34enne di Rimini. Per Andrade, mamma di Melissa di 11 anni, la fascia di "Miss Mamma Italiana in Gambe".

Ad affiancare Teti nella conduzione della serata c'era la forlivese Barbara Semeraro, "Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016". Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici di fascia nazionale, delle passate edizioni del concorso, che hanno sfilato con gli abiti dell’atelier di Denise Maretti. "Miss Mamma Italiana" sostiene "Arianne", l'associazione onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it