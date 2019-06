Aperitivi a Forlì: 5 locali per un happy hour all'aria aperta

Voglia di un aperitivo all'aperto a Forlì? Ora che è finalmente arrivato il caldo, dopo il lavoro l'idea di tornare al chiuso anche per consumare l'aperitivo ti fa sentire claustrofobico? Non sei da solo! Purtroppo non tutti i locali a Forlì sono dotati di tavoli all'aperto, ecco perciò una piccola lista dei migliori locali, secondo i pareri espressi su Tripadvisor, per scegliere dove gustare il tuo prossimo aperitivo in compagnia di amici o colleghi.

Aperitivi all'aperto a Forlì: la top 5

Cala Fo Ma.

Lo sapevi che anche a Forlì abbiamo uno stabilimento balneare? Infatti il nome "Fo Ma" sta per "Forlì Marittima" e si trova in via Tibano 4. Una volta c'era una cava, ora c'è un lago e sulla riva del lago il locale. Tavolini, aria aperta, natura e drink accompagnati da sfiziosi stuzzichini: da provare!

Paila Cafè.

Uno dei locali più famosi di Forlì per gli aperitivi, si trova in via Ravegnana 421 e, per chi ama l'atmosfera latina, è il posto perfetto. Il locale è ideale per chi ama gli aperitivi abbondanti, dal momento che non c'è servizio al tavolo e ci si può servire da soli finché se ne ha voglia.

Jump Café.

Il locale (in piazza Morgagni 7) ha una corte interna e, d'estate, anche un ampio dehors sulla piazza. Famoso per i suoi brunch sfiziosissimi e per le pause pranzo, ha conquistato naturalmente chiunque si trovi a passare dal centro, dagli universitari agli impiegati. Potrebbe essere un perfetto punto di partenza per le vasche dei mercoledì del cuore...!

Bread & Breakfast Cà Leoni.

A dispetto del nome che lo farebbe pensare ideale soprattutto per la colazione, a Cà Leoni si va a qualsiasi ora ed è sempre un piacere. Il locale è ampio e accogliente, arredato con un gusto moderno e una strizzatina d'occhio al vintage e al riuso. La posizione su corso della Repubblica 23 lo rende facilmente raggiungibile. I posti all'aperto non sono molti, ma sederti e goderti il relax mentre accanto a te le persone sfilano frettolose in direzione di piazza Saffi è come una ciliegina sulla torta.

La Collina dei Conigli.

Se il parcheggio è la tua nemesi? Alla Collina dei Conigli, trovandosi in via Pertini 22, all'interno del parco urbano Franco Agosto, il problema non si pone neppure. Se prima o dopo l'aperitivo ti piace passeggiare, questo è il posto giusto. Il locale è adatto a tutti, anche a chi, pur avendo bambini, non ha voglia di rinunciare a un aperitivo.

Ecco qui la lista dei 5 locali ideali per consumare un aperitivo all'aperto a Forlì! Quali hai già provato? Qual è la tua top 5 dei locali da aperitivo all'aperto a Forlì?

Gallery