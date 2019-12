Nuovo singolo dei forlivesi "Sudestrada": il videoclip girato in Marocco

È uscito "Bazar", nuovo singolo dei forlivesi Sudestrada. Il singolo è accompagnato da un elegante videoclip girato interamente in Marocco, ma che vede una produzione totalmente forlivese: dal regista Luca Ballelli, alla giovane attrice Gloria Montalti. Una collaborazione nata da un’idea che la band ha sviluppato assieme ai ragazzi di “The Web Factory”, altra giovane realtà del nostro territorio che si sta facendo spazio nel mondo del web con produzioni di qualità.

“Bazar” è il secondo singolo che anticipa il nuovo album dei Sudestrada, “Microclima”, in uscita a gennaio 2020.

Il video, girato nella città di Marrakech, è simbolo di una ricerca interiore spesa tra visioni esotiche e sonorità mediterranee contaminate da un moderno gusto elettronico. È in questo gioco di colori che l’attrice Gloria Montalti, alla sua seconda esperienza con i Sudestrada, si aggira indossando un hijab (il velo che, nella tradizione islamica, viene utilizzato dalle donne per coprirsi il capo), facendosi interprete di una ricerca d’identità che, in parte, esprime il senso più profondo della ricerca musicale della band romagnola, tutta votata a raccontare vite e suoni del complesso mondo contemporaneo.