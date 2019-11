Black Friday: scopri i negozi con gli sconti da non perdere

Manca davvero poco al Black Friday: il giorno dello shopping autunnale, attesissimo sia da clienti che da negozianti, quest'anno cade il 29 novembre e tutti non vedono l'ora di acciuffare al volo la loro occasione grazie agli sconti, a volte anche molto convenienti.

Sono molti i negozi, sia online che fisici, che da anni propongono delle super promozioni per il Black Friday che diventa così una giornata ideale per farsi un dono a prezzo stracciato o per pensare già ai propri cari in vista del Natale.

Sicuramente per fare qualche affare molto conveniente occorre prestare attenzione ad alcuni grandi marchi che aderiscono alla campagna di sconti online. Vediamo alcuni di questi marchi online e le catene presenti sul territorio forlivese e i suoi dintorni che aderiscono all'iniziativa!

Offerte lampo o a scadenza: dove trovarle?

Amazon ha già iniziato la sua campagna di sconti online. Come lo scorso anno ci sono più formule, si può approfittare delle offerte lampo oppure puntare su quelle con scadenza predeterminata.

In occasione del Black Friday, MediaWorld lancia una serie di offerte lampo, promozioni e sconti su tanti prodotti di tecnologia ed elettronica, acquistabili online oppure in negozio.

Già partita anche la serie di sconti di Unieuro, incentrati anche qui sul mondo dell'elettronica con tv, smartphone, computer, tablet e tanto altro.

Prende parte al Black Friday anche Comet con tanti sconti su elettrodomestici, smartphone, TV e molto altro. Anche qui le promozioni sono valide sia online che nei punti vendita.

Offerte oltre la tecnologia

Elettronica e informatica non fanno per voi? No problem. Infatti la campagna di sconti viene adottato anche da altri tipi di negozi o catene. Ad esempio ci sono le offerte di Decathlon per quanto riguarda le attrezzature sportive. Per chi invece ama viaggiare, potrebbe essere una buona idea controllare le offerte di Ryanair che propone alcuni voli a prezzi stracciati.

Le profumerie Douglas propongono sconti online, e anche Sephora offre sconti su trucchi e profumi. Aderiranno al Black Friday anche i grandi negozi online di abbigliamento, da Asos a Zalando, negozi di intimo come Intimissimi e Tezenis, mentre per chi è in cerca di capi d’abbigliamento di marchi di lusso, Yoox è il sito giusto in cui curiosare.

Il Black Friday si è chiuso? Niente paura

Siete arrivati alla mezzanotte di venerdì 29 novembre e non avete approfittato delle numerose offerte? Niente paura, perché l’eco dei maxi sconti continua a farsi sentire anche nei giorni successivi al venerdì. Molte delle promozioni, iniziate già nella prima metà di novembre, si prolungano fino al Cyber Monday.

Cos'è il Cyber Monday?

Dopo il Black Friday è tutto finito? Decisamente no, perché arriva subito a rimorchio il 2 dicembre, ovvero il Cyber Monday, che si potrebbe definire il Black Friday dell'informatica e dell’elettronica. Non solo: infatti ormai questa data ha perso il suo senso iniziale e si è aperta a sconti su varie categorie di prodotti fino a trasformarsi, in una ripetizione delle offerte del Black Friday.

Perchè la data del Black Friday cambia tutti gli anni?

Infine regaliamoci un po' di "storia". In molti si chiedono come mai la data del Black Friday cambi ogni anno. Ebbene questo avviene perché negli Stati Uniti, da dove deriva questa tradizione, il venerdì nero segue sempre la festa del Ringraziamento che si celebra nel quarto giovedì di novembre. Anche negli States la tradizione è mutata nel tempo: infati inizialmente si trattava di una giornata di sconti nei negozi delle città, dove ci si recava a comprare i regali di Natale con largo anticipo. L'avvento dello shopping online ha poi trasformato questa usanza, allargando il periodo di sconti di parecchi giorni.