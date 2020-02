Sanremo 2020 da record, Bartoletti e il caso Morgan: "Squallido siparietto"

Quarta serata e quarto record consecutivo d'ascolti per Sanremo 2020: 53,3% di share (9.503.000 spettatori) contro il 46,1% dello scorso anno. Immancabile l'opinione su Facebook del giornalista forlivese Marino Bartoletti, che sta seguendo da vicino la 70esima edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana targata Amadeus-Fiorello. "Una marcia solida e sicura, dove persino i piccoli "scandali" (come lo squallido - prevedibile? - siparietto di Morgan) passano in secondo piano rispetto alla straordinaria ricchezza dell'offerta complessiva", è la considerazione di Bartoletti.

"Ben poche cose di questo Festival, personalmente, mi hanno deluso - aggiunge -. Vince l'Amadeismo con la sua artigianale, umile e intelligente capacita di assemblaggio di tante "anime" artistiche. La classifica della Sala Stampa perimetra quasi sicuramente ai suoi primi sei (Diodato, Gabbani, Pinguini, Vibrazioni, Pelù e Tosca) podio e vincitore. Il televoto potrebbe recuperare anche Elodie". Tra le "Nuove Proposte" ha vinto Leo Gassman, che Bartoletti non ha esitato a definire "bravissimo". "Si è avuta la sensazione che la cosa all'organizzazione non sia affatto dispiaciuta", conclude.