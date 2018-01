Tra una brioche e un cappuccino: i locali per fare colazione preferiti dai forlivesi

I nostri genitori ce lo hanno ripetuto fino allo sfinimento quando eravamo piccoli: la colazione è il pasto più importante della giornata. Una buona colazione è l'ideale per partire bene e affrontare la giornata nel migliore dei modi, sia che siate dei "classiconi" da brioche e cappuccino, sia che preferiate un pasto "all'americana" con uova e bacon, da soli o in compagnia.

A Forlì i bar spuntano come funghi dietro a ogni mosaico: ma quali sono i luoghi in cui fare colazione preferiti dai forlivesi? Ecco in sintesi la classifica stilata dai golosi della città dei mosaici sul sito Tripadvisor:

1) College Croissanteria (via Guglielmo Oberdan, 3)

2) Pasticceria Caffeteria La Loggia (Corso Garibaldi, 125)

3) Panificio Agatensi (via Oreste Regnoli, 51)

4) Jump Cafè (Piazza Morgagni, 7)

5) Caffè dei Corsi (via Delle Torri, 28)

Fuori Forlì: Gran Caffè 900, viale Guglielmo Marconi 9 Castrocaro