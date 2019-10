Donne e motori, anche due forlivesi protagoniste dell'evento di "Miss Mamma"

Trasferta a Rovigo per "Miss Mamma Italiana", protagonista dell'evento "Mamme e Motori". Venticinque mamme "Miss", vincitrici di fascia nazionale e regionale di “Miss Mamma Italiana” (marchio registrato), concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, hanno presentato i nuovi capi e la “homewear notte” della collezione autunno inverno dell’atelier di Denise Maretti e sono state protagoniste di uno shooting fotografico. L’evento è stato condotto da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso “Miss Mamma Italiana”. Da Forlì hanno partecipato Barbara Semeraro, 45 anni, "Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016" e Elena Tassinari, 51 anni, di Castrocaro Terme, "Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2020". Dopo questo evento legato alla bellezza, la Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, è impegnata in tutta Italia con le selezioni di “Miss Mamma Italiana”, le cui Fasi Finali si terranno a Gatteo Mare - Riviera Romagnola, nell’estate 2020, per informazioni ed iscrizioni gratuite, è possibile contattare le segreteria del concorso al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it