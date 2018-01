Facebook, cambio radicale in vista: più spazio agli amici, meno a notizie e pubblicità

Cambio radicale in vista per l’algoritmo di Facebook. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Ceo Mark Zuckerberg, infatti, il social network più diffuso del mondo con circa 2 miliardi di iscritti sta per “tornare alle origini”: con le nuove modifiche all’algoritmo, infatti, verranno valorizzati maggiormente i post degli amici o famigliari, piuttosto che quelli delle pagine. In questo modo verrà limitata nella propria bacheca la possibilità di vedere news o pubblicità che esse siano, compresi però anche molti contenuti virali come video, “meme” e altro.

Il problema nasce dal fatto che le pagine sono state invase da post sponsorizzati, fake news e pubblicità varia, il ché ha contribuito ad abbassare notevolmente l’interazione tra l’utente e i propri amici, aumentando invece la discussione all’interno delle pagine, molte delle quali ‘vivono’ grazie alle notizie false o contenuti virali. Secondo Zuckerberg, però, “il vero valore di Facebook sono gli utenti”: che come è ovvio preferiscono svagarsi guardando gli aggiornamenti di stato o le foto di una festa o mangiata tra amici piuttosto che una notizia di cronaca a volte anche falsa, un contenuto pubblicitario o un simpatico video proveniente dall’altra parte del pianeta.