Gabbani in testa a Sanremo, il commento di Marino Bartoletti: "Sono d'accordo"

Alla settantesima edizione del Festival di Sanremo non poteva mancare Marino Bartoletti. Il giornalista forlivese, storico ex volto di "Quelli che il calcio", è uno dei massimi esperti del Festival della Canzone Italiana. Alla kermesse Bartoletti ha anche dedicato l'"Almanacco del Festival di Sanremo", scritto con Lucio Mazzi, Gianni Marchesini Edizioni). La prima serata ha visto il Festival schizzare al 52,2% di share, la percentuale più alta dal 2005, mentre la media è stata di 10.058.000 telespettatori. Ascolti che hanno spinto Rosario Fiorello, mattatore insieme ad Amadeus, a travestirsi da Maria De Filippi qualora l'auditel avesse restituito un dato confortante.

Detto, fatto: Fiorello è sceso dalle scale di Sanremo su tacchi 45, parrucca bionda, caramella in bocca, con sottofondo la musica "di C’è posta per te". Tanti ospiti e cantanti in gara quasi in secondo piano. La classifica generale delle prime due serate, in base al voto della giuria demoscopica, composta da 300 persone, porta Francesco Gabbani e la sua "Viceversa" in testa. "Sono d'accordo. Personalmente avrei desiderato più in alto Tosca e Masini - è il commento di Bartoletti su Facebook -. Trovo assolutamente incomprensibile il quindicesimo posto di Anastasio. Ma, come si dice nel calcio, il campionato è ancora (abbastanza) lungo".

La classifica provvisoria del Festival

Francesco Gabbani

Le Vibrazioni

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Elodie

Diodato

Irene Grandi

Tosca

Michele Zarrillo

Levante

Marco Masini

Alberto Urso

Giordana Angi

Raphael Gualazzi

Anastasio

Paolo Jannacci

Achille Lauro

Enrico Nigiotti

Rita Pavone

Riki

Elettra Lamborghini

Rancore

Bugo e Morgan

Junior Cally