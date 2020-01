Giornata mondiale della pizza: qual è la preferita dei forlivesi?

La pizza per noi italiani è un po' come la mamma: nessuno deve toccarcela! E come la mamma, anche la pizza ha una giornata tutta per sé: è il 17 gennaio, giornata mondiale del piatto simbolo della gastronomia italiana.

Vero e proprio tesoro italiano, oggetto dei desideri dei golosi in ogni angolo del mondo, l'arte di cucinare la pizza – o "arte del pizzaiuolo" – è persino diventata patrimonio dell'Unesco dal 2017.

C'è chi la predilige con impasto morbido e chi croccante, con o senza mozzarella, in forno a legna o al tegamino. Insomma, qualsiasi sia la vostra variante preferita è proprio difficile rinunciare a una pizza.

Soluzione pratica per una cena fuori o a casa, la pizza è una scelta perfetta in un qualunque serata della settimana. Ma se vogliamo mangiare una pizza proprio buona dove bisogna andare?

Grazie a TripAdvisor vediamo la classifica delle 5 pizzerie più consigliate a Forlì.

1. La Vesuviana

In pole position a Forlì abbiamo la pizza napoletana della pizzeria "La Vesuviana" in piazza della Pieve 17/a, nel 2019 ha vinto il Certificato di Eccellenza di Tripadvisor, da sempre segno di qualità!

2. La Marì d'Otello

Al secondo posto troviamo "La Marì d'Otello", vincitore del Certificato di Eccellenza nel 2016, 2018 e 2019: un menù con poche, ma ottime proposte, che vi accoglie in via Isonzo 51, nei suoi spazi un po' rustici per stupirvi con il gusto delle sue pizze.

3. Pizzeria Ristorante del Corso

La classifica procede con uno storico locale forlivese: la "Pizzeria del Corso", in corso della Repubblica 209, è una garanzia di bontà e gusto, con proposte da veri intenditori e "puristi" della pizza napoletana. Il suo prestigio è dimostrato anche dal Certificato di Eccellenza di Tripadvisor, che questo locale si è aggiudicato dal 2016 al 2019.

4. Il Disco Volante

Anche al quarto posto troviamo un vincitore, per l'anno 2019, del Certificato di Eccellenza di Tripadvisor: ma a differenza dei primi 3 locali in classifica, questo è dedicato principalmente alla pizza d'asporto. Cercate dunque la pizza napoletana e volete gustarla comodamente a casa vostra? La pizza de "Il Disco Volante", in viale Risorgimento 116, è un'opzione da tenere in considerazione!

5. Pizzeria Ristorante Passaparola

Al quinto posto della classifica delle pizzerie più amate dai forlivesi c'è la Pizzeria Ristorante Passaparola, in Corso Giuseppe Garibaldi 130: vincitore del Certificato di Eccellenza nel 2016, la vasta proposta di deliziose pizze del menù vi lascerà con l'imbarazzo della scelta!