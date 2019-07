Gustare il pane più buono in Romagna: le migliori panetterie secondo Gambero Rosso

Gambero Rosso ha presentato la sua ultima fatica: una guida interamente dedicata al pane, agli operatori del settore e a chi abbia voglia di assaporare la vera estasi del carboidrato. "Pane&Panettieri d'Italia" offre una valutazione seria e ponderata di ogni panetteria e forno recensito; graficamente, questo giudizio si risolve nell'apposizione di 1, 2 o 3 pani, a seconda della qualità, in ordine crescente: e sulla mole incredibile di forni valutati, solo 36 sono usciti vincitori: 36 in tutta Italia!

Fra questi, 4 sono in Emilia-Romagna, e uno è addirittura in provincia di Forlì: di chi si tratta? Non vi lasceremo sulle spine: è il Forno Cappelletti & Bongiovanni di Dovadola, che ha vinto non solo il premio Tre Pani, ma anche il premio speciale Miglior forno legato al territorio.

Come ha dichiarato Fabio Cappelletti sulla pagina facebook del Forno, questo riconoscimento del Gambero Rosso è stato "il modo migliore per celebrare i nostri 40anni di attività! Ricevere il massimo dei voti è molto gratificante ma vincere il premio speciale è molto di più: mette in evidenza tutto il lavoro che c’è dietro le quinte per mettere sulle tavole pane genuino e nutriente che rispetta l’ambiente e le caratteristiche del nostro territorio". Un risultato arrivato grazie a tutte le realtà che collaborano con il forno e che Cappelletti cita con gratitudine.

E le altre panetterie premiate?

La più vicina è a Faenza: si tratta di O Fiore Mio Hub; poi c'è il Forno Brisa a Bologna e, spostandoci ancora più in Emilia, troviamo a Guastalla (RE) La Butega ad Franton.

I premi speciali

Come anticipato, la giuria del Gambero Rosso ha conferito alcuni premi speciali:

Premio Padri della Panificazione Moderna

Eugenio Pol – Vulaiga – Fobello (VC)

Davide Longoni – Davide Longoni – Milano

Ezio Marinato – Marinato – Cinto Caomaggiore (VE)

David Bedu – Pank La Boulangeria – Firenze

Gabriele Bonci – Panificio Bonci – Roma

Premio Panettiere Emergente

Gianluca Del Canto – Micro Panificio Mollica – Carpi (MO)

Premio Pane dell’Anno

Crosta – Pane di segale “condito” con cioccolato costa d’Avorio di Marco Colzani – Milano

Premio Pane e Territorio

Cappelletti & Bongiovanni – Dovadola (FC)

La lista completa delle migliori panetterie d'Italia, secondo Gambero Rosso:

Piemonte

Vulaiga – Fobello (VC)

Marcarino Roddino – Roddino (CN)

Ficini – Torino

Perino Vesco – Torino

Luca Scarcella. Il Forno dell’Angolo – Torino

Lombardia

Voglia di Pane – Brescia

Grazioli – Legnano (MI)

Crosta – Milano

Davide Longoni – Milano

Le Polveri – Milano

Forno Del Mastro – Monza

Veneto

Olivieri 1882 – Arzignano (VI)

Marinato – Cinto Caomaggiore (VE)

Forno Zogno – Conselve (PD)

Forno Veneziano – Piove di Sacco (PD)

Saporè Pizza Bakery – San Martino Buon Albergo (VR)

Trentino Alto Adige

Panificio Moderno – Isera (TN)

Friuli Venezia Giulia

Jerian – Trieste

Emilia-Romagna

Forno Brisa – Bologna

Cappelletti & Bongiovanni – Dovadola (FC)

O Fiore Mio Hub – Faenza (RA)

La Butega ad Franton – Guastalla (RE)

Toscana

Pank La Boulangeria – Firenze

Lievitamente – Viareggio (LU)

Marche

Pandefrà – Senigallia (AN)

Lazio

Panificio Bonci – Roma

Antico Forno Roscioli – Roma

Campania

Malafronte – Gragnano (NA)

La Francesina Boulangerie – Portici

Puglia

Panificio Adriatico – Bari

Il Toscano – Corato (BA)

Lula – Trani (BT)

Basilicata

Pane e Pace – Matera

Sicilia

Panificio Guccione – Palermo

I Banchi – Ragusa

Sardegna

PBread Natural Bakery – Cagliari

