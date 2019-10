La 5°B "Programmatori" di Ragioneria si ricompone 25 anni dopo il diploma. E ci sono anche i prof

La 5°B "Programmatori" di Ragioneria si è ritrovata venerdì scorso a 25 anni dal diploma. Alla serata, che si è svolta all'Osteria di via Firenze, hanno partecipato anche i professori. "Eravamo e siamo una classe molto unita, tanto che dalla fine della scuola quasi ogni anno ci siamo incontrati - spiega Silvia D'Ovidio -. In occasione degli anniversari, come il decennale ed il ventennale, abbiamo sempre esteso l'invito ai professori". Durante la serata è stata ricordata anche la gita scolastica a Londra, fatta nel 1994. "In occasione dei 25 anni alcuni di noi sono ritornati a Londra insieme per rivivere la spensieratezza di quei giorni ed è stato stupendo", afferma D'Ovidio. Ricordi che sono stati condivisi con i professori: "E' stata una bella serata, dettata anche dal fatto che hanno saputo creare un rapporto di reciproco rispetto e di affetto e che per questo che li ringraziamo".