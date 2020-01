La classe si trova 25 anni dopo il diploma: "Che bello stare insieme come un tempo"

A circa 25 anni dal diploma si è riunita una classe dell'Istituto Magistrale "Marzia degli Ordelaffi" di Forlì. "Qualcuno non si vedeva da allora, qualcun altro, invece, ha continuato ad incontrarsi e mantenere rapporti di amicizia o di lavoro", scrive Daurija Campana. "La cosa più bella - affermano in molti - è stato ritrovarsi 25 anni dopo, parlare, raccontarsi, ridere e capire di stare ancora bene insieme come un tempo. Da ripetere. Magari senza attendere altri 25 anni".