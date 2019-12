"Mamme in moda" a Lido Adriano, tra le protagoniste anche tre forlivesi

Organizzato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, la Società titolare ed esclusivista nazionale del concorso di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana”, al risto dancing “la Pritona” di Lido Adriano, si è tenuta una serata di moda e spettacolo, con protagoniste 22 Mamme Miss di diverse regioni italiane, le quali, nel corso della serata, hanno presentato i nuovi capi della collezione invernale della Boutique “Calicò” di Riccione, mentre il team di esperti del Centro Estetico “Beautè Carissa” di Ravenna, ha dispensato utili consigli relativi al mondo della bellezza. Prima dell’evento spettacolo, le Mamme, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato da Gloria Teti.

“Miss Mamma Italiana” (marchio registrato), è un concorso nazionale di bellezza e simpatia, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto alla sua 27° edizione. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne Endometriosi, associazione Onlus, per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, che colpisce oltre 3 milioni di giovani donne italiane.

All’evento erano presenti Ginevra Greco di Bordighera (Imperia); Alessandra Piva di Vicenza; Emanuela Zito di Montecchio Maggiore (Vicenza); Vallì Bettin di Santa Maria di Sala (Venezia); Gabriella Giulia Buso di Brugine (Padova); Marilena Pesce di Camposampiero (Padova); Lorella Bedon di Sarzano (Rovigo); Patrizia Verlicchi di Ravenna; Grazia Maria Dione di Ravenna; Sandra De Caro di Ravenna; Silvia Zinzani di Ravenna; Barbara Semeraro di Forlì; Elisa Ceretti di Forlì; Elena Tassinari di Castrocaro Terme (Forlì); Erika Collina di Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena); Linda Demiraj di Cesena; Debora Ardini di Bellaria Igea Marina (Rimini) e Sabina Ciavatta di Riccione; Ginetta Carrubba di Osimo (Ancona); Regina Prizyrewska di Macerata; Vittoria Caponi di Corridonia (Macerata) e Giuliana Rizzo di Brindisi.

Dopo questo evento legato alla bellezza, la Te.Ma Spettacoli, è impegnata in tutta Italia con le selezioni di “Miss Mamma Italiana”, le cui Fasi Finali si terranno a Gatteo Mare - Riviera Romagnola, nell’estate 2020, per informazioni ed iscrizioni gratuite, è possibile contattare le segreteria del concorso al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it