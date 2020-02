Miss Mamma Italia fa tappa al Natural Expo: trionfa Barbara Santorelli

Proseguono, in tutta Italia, le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Domenica il concorso ha fatto tappa al "Natural Expo" di Forlì: sedici le mamme partecipanti provenienti da Emilia, Romagna e Marche che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria, presieduta dall’assessore del Comune di Forlì Paola Casara, ha proclamato vincitrice della selezione Barbara Santorelli, 36 anni, bancaria, di Forlì, sposata da 11 anni con Emanuele e mamma di Viola e Gaia, di 10 e 6 anni. La fascia "Miss Mamma Italiana Gold", riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a Fortuna Romano, 53 anni, impiegata, di Imola, mamma di Martina, Alessandro e Valerio, gemelli di 25 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Franca Pulvirenti, 60 anni, stilista, di Cesena, mamma di Valentina e Samuele, di 35 e 22 anni.

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2020: “Miss Mamma Italiana Eleganza” Serena Pagliarani, 38 anni, geometra, di Savignano sul Rubicone, mamma di Giada di 7 anni; “Miss Mamma Italiana Radiosa” Vittoria Caponi, 61 anni, oss, di Corridonia (Macerata), mamma di Alessio di 39 anni; “Miss Mamma Italiana Dolcezza” Manuela Bolognini, 39 anni, impiegata, di Faenza, mamma di Leonardo di 5 anni; “Miss Mamma Italiana Chic” Sandra De Caro, 58 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Alice e Giulia, di 36 e 28 anni; “Miss Mamma Italiana Sorriso” Maria Pistoia, 57 anni, commerciante, di Imola, mamma di Elena e Carmela, di 37 e 32 anni; “Miss Mamma Italiana Glamour” Marina Marchionni, 61 anni, commessa, di Montegranaro, mamma di Maicol di 33 anni; “Miss Mamma Italiana Sprint” Regina Prizyrewska, 62 anni, casalinga, di Macerata, mamma di Remigio di 32 anni, e “Miss Mamma Italiana Simpatia” Viola Sadikaj, 35 anni, oss, di Faenza, mamma di Maria Lavinia di 12 anni.

L’evento è stato presentato da Teti e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016” e ripreso dalle telecamere di Teleromagna. Ospite d’Onore la cantante Daniela Vallicelli. Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici di fascia nazionale, delle passate edizioni del concorso, che hanno sfilato con gli abiti etnici dell’atelier di Denise Maretti e con gli accessori eseguiti con materiali da riciclo, di Liana Berti Atelier di Rimini. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.