Amore, fortuna e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox e la classifica dei segni zodiacali

Come sarà il 2018 per i segni zodiacali e quali saranno quelli più fortunati? Come ogni anno l'astrologo Paolo Fox ha annunciato la tanto attesa classifica, ufficializzandola nel corso della tramissione "I fatti vostri" in onda su Rai 2, e descrivendo le previsioni per ogni segno zodiacale. Amore, lavoro e fortuna sono gli argomenti più seguiti dagli interessati agli astri. E Fox ha indicato segno per segno i mesi dell’anno più propizi.