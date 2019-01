"Tante stelle a favore", il 2019 è l'anno del Leone: le previsioni di Paolo Fox

Nuove previsioni astrologiche di Paolo Fox per il 2019. L'esperto di astri è stato ospite della trasmissione "I Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia", facendo un resoconto di quello che potrà essere l'anno segno per segno.

Ariete - "C'è un grande bisogno di riscatto, perchè ci sono stati dei rallentamenti negli ultimi mesi. Gennaio potrebbe essere un anno di grande crescita soprattutto per chi ha lavori part-time, se si aspetta una proposta o se si desidera l'amore. Quando ci sono delle buone stelle e ci si affaccia alla vita con entusiasmo si può ottenere qualcosa in più. Si faranno grandi cose passo dopo passo. Bisogna approfittare delle grandi occasioni che possono nascere di mese in mese. Per il lavoro un mese molto importante è maggio".

Toro - "Dopo un 2018 in cui si è penato, il 2019 non presenterà Giove in opposizione e questo significa che le cose si metteranno in carreggiata. Per quanto riguarda l'amore, se siete indecisi o ci sono state perplessità dovete dimenticare il passato".

Gemelli - "Si inizia l'anno in modo contrastato. Nella prima parte dell'anno bisognerà utilizzare un po' di furbizia ed intelligenza. Per i sentimenti e lavoro i mesi positivi saranno quelli successivi alla primavera. Gennaio è un mese un po' strano. Chi ha sospetti in amore si guardi attorno, perchè qualcuno potrà rivedere il legame per colpa di qualche silenzio. Qualche coppia potrà andare incontro a qualche revisione anche piuttosto profonda. Parlate, cercate di trovare un unico riferimento. Molte coppie potranno vivere un dentro-fuori definitivo".

Cancro - "Ci sono delle piccole "sofferenze" da un punto di vista sentimentale e lavorativo. C'è Saturno in opposizione. Non esiste la negatività, ma ci sono momenti in cui si dovrà mettere ordine. Sentimentalmente l'anno inizia in maniera "sbandata"; ma sarete forti nella seconda metà dell'anno quando arriveranno delle soddisfazioni".

Leone - "Trionfa perchè ci saranno tante stelle a favore. Grandi prospettive nel 2019. C'è voglia di ruggire, con Giove già positivo a gennaio. Chi è stato in competizione potrà vincere. E' l'anno della convivenza, matrimoni, o di progettare un figlio. Chi l'avrà già fatto potrà dedicarsi al lavoro".

Vergine - "A gennaio ci sarà qualche tormento d'amore, ma passeggero. Sul fronte lavorativo l'anno si concluderà in maniera pazzesca. Avere grandi opportunità sarà più facile. Da marzo in poi ci si potrà mettere in gioco con l'amore".

Bilancia - "E' un anno importante perchè servirà cercare nuovi ambienti. Serve una crescita se necessario o espandere gli orizzonti".

Scorpione - "Anno di recupero, anche fisico perchè c'è la tendenza a somatizzare i problemi e le critiche. E' una situazione calda anche per i sentimenti, specie in estate. Dicembre sarà uno dei mesi più importanti. E' l'anno dei progetti a lunga scadenza".

Sagittario - "Spirito libero dello zodiaco. Se ci sono confini da superare saranno saltati ed i problemi saranno superati. Dopo momenti di tensioni e agitazione, con un'occasione colta al volo si recupererà tanto. L'estate sarà una stagione di forza in un anno che sarà ricordato".

Capricorno - "Quest'anno Saturno continua nel suo transito. Questo significa esser appesantiti da tanti problemi, ma Saturno è il vostro papà zodiacale e vi porterà vantaggio e vi permetterà di mettere in ordine tante cose, come per esempio chi deve ripartire da zero. Chi dovrà ricostruire un'identità lavorativa avrà delle grandi occasioni in primavera. Il 2019 si chiuderà con un colpetto di fortuna".

Acquario - "Bisognerà recuperare soldi, ordine e sentimento. E' un anno utile per organizzare un evento in estate. E' l'anno del cambiamento, dove si vorrà esplorare nuovi orizzonti. C'è il desiderio di trasferirsi. Grandi emozioni e conferme d'amore".

Pesci - "L'anno inizia con qualche turbamento d'amore. Bisogna lasciarsi andare ad emozioni vere. Bisognerà trovare tranquillità. Certezze dalla primavera dopo un inizio d'anno faticoso".