Come sarà il 2019, la previsioni dei segni zodiacali: l'atteso oroscopo di Paolo Fox

Come sarà il 2019 per i segni zodiacali e quali saranno quelli più fortunati? Come ogni anno l'astrologo Paolo Fox ha annunciato la tanto attesa classifica, ufficializzandola nel corso della tramissione "I fatti vostri" andata in onda lunedì mattina su Rai 2, e descrivendo le previsioni per ogni segno zodiacale. Amore, lavoro e fortuna sono gli argomenti più seguiti dagli interessati agli astri. E Fox ha indicato segno per segno i mesi dell’anno più propizi. "Sarà un 2019 ricco di novità - ha esordito -. Sarà un anno importante per i segni di fuoco, ma ci saranno comunque occasioni per tutti. L'Ariete sarà tra i segni che riceveranno maggiori conferme".

Chi è nato sotto il segno dell'Ariete, evidenzia, nel 2019 "sarà più forte e potrebbe vedersi realizzato un piccolo grande desiderio. Maggio e giugno sono i mesi migliori per quanto riguarda le relazioni sentimentali, che non per tutti sono andate bene nel 2018. Da aprile grandi conferme per quanto riguarda il lavoro, ma è probabile che alcune occasioni arriveranno e certe scelte non saranno più attuabili. E' possibile che si chiuderà un percorso per aprirne un altro. E un anno pieno di variabile, ma fortunato, perchè Giove accompagnerà quasi fino alla fine. Luglio sarà un mese di riferimento".

Quelli del Toro "dovranno completare una sorta di metamorfosi, un cambiamento esistenziale e personale che è già iniziato lo scorso maggio e che purò caso astrologico si completerà da maggio 2019. Tutti i percorsi che si sono interrotti saranno recuperabili. Sarà un anno con Saturno favorevole. Maggio sarà il mese di forza. Chi ha venduto o cambiato vita sarà più forte via via che ci si avvicinerà verso la fine dell'anno. Dicembre sarà uno dei mesi più poderosi. Non bisognerà aspettare la fine dell'anno, perchè già gennaio lancia le basi per un ottimo destino". Chi è del Toro, conclude Fox, "dovrà essere forte nelle scelte".

Chi è nato sotto il segno dei Gemelli vedrà i primi mesi dell'anno "al rallentatore, con la ridiscussione di un contratto o trovarsi a che fare con qualcuno, come un superiore o un capo, che potrà limitare tra gennaio ed aprile il raggio d'azione. Chi ha un'attività in proprio dovrà entrare in austerity, perchè Giove è in opposizione. Questo non significa che le cose non funzioneranno, ma sarà un po' più importante portare avanti dei progetti a lunga scadenza, piuttosto che guardare le piccole cose. L'amore ed i lunghi progetti non dovranno essere trascurati. I primi sei mesi dell'anno mettono alla prova tutte le coppie. In quelle in crisi, a rischio allontanamento, attenzione alle gelosie. Giugno, luglio ed agosto sono i mesi migliori per un nuovo amore o per ricucire uno strappo".

Chi è nato sotto il segno del Cancro "avrà Saturno in opposizione. Non si possono più rimandare certe situazioni, che andranno affrontate con coraggio. In ambito lavorativo si parte "sbandati", con gennaio, febbraio e marzo particolarmente impegnativi. In primavera ci potrebbero essere delle scelte professionali e non solo. Saturno non è un blocco, ma un ostacolo da superare. L'ultima parte dell'anno sarà più tranquilla. Mesi decisivi per le attività giugno e luglio, mentre la prima parte dell'anno sarà di sacrificio. Estate ed autunno saranno le stagioni migliori dal punto di vista sentimentale. Unico mese sottotono sarà febbraio".

"Chi dominerà la scena sarà il Leone - evidenzia Fox -. L'astrologia non è magia e conta sempre quello che vogliamo fare. Più ostacoli ci saranno e più sarete determinati. In ambito lavorativo i primi cinque mesi dell'anno saranno importanti. C'è chi potrà anche guadagnare di più. Sarà un anno importante anche per la fortuna per quanto concerne gli incontri, trovando la persona migliore per realizzare una grande cosa. Il 2019 sarà l'anno del riscatto per chi ha vissuto momenti difficili. L'amore importante potrà arrivare giù da marzo".

Per quanto concerne la Vergine, "si parte un po' bassi, perchè ci saranno delle situazioni da mettere a posto. Giove è dissonante e qualcuno dovrà combattere con contenziosi o fastidi burocratici dal punto di vista legale o commerciale. Attenzioni alle divergenze familiari, sempre per motivi di soldi. Chi ha una separazione in corso dovrà mediare. Questo è un anno che permette di conservare, piuttosto che attaccare. Interessante per le professioni il mese di maggio; no alle sperimentazioni e sì alle conferme. L'anno si chiuderà in bellezza. Tra ottobre e dicembre arriverà tutto ciò che non è arrivato ad inizio anno".

Per quelli della Bilancia sarà "l'anno dell'austerity, che non significa solo risparmiare, ma dedicare il tempo alle persone giuste. Gennaio e marzo saranno mesi di piccole lotte. Qualcuno dovrà trovare una propria posizione in ambito lavorativo. Chi lavora da anni all'interno di un'azienda dovrà adattarsi ad una trasformazione e cercare una nuova identità. Agosto sarà importante soprattutto nelle prime due settimane per quanto riguarda i sentimenti. In alcuni legali con Vergine e Gemelli potrebbero esserci delle tensioni. Serve rimandare i conflitti".

Il segno dello Scorpione "sarà favorito soprattutto per quanto riguarda il lavoro nei primi cinque mesi dell'anno, perchè ci saranno in cantiere grandi progetti. Dal punto di vista sentimentale è probabile che servirà un po' di tempo, soprattutto chi ha subìto un 2018 pesante. Da giugno inizia l'ascesa. Chi ha una bella storia la mantiene, anche se tra febbraio e marzo ci potrebbe essere qualche polemica di troppo in famiglia. Il 2019 si chiuderà in grande stile, forse con qualche soldo in più nel portafoglio".

Il Sagittario "dovrebbe vedere un inizio di anno positivo. Per i sentimenti aprile è l'unico mese sottotono, mentre tra aprile e maggio potrà arrivare qualche proposta in più di lavoro e possibilità di varcare i confini. E' un anno bello per chi vorrà sposarsi e avere un figlio. Sarà un 2019 fertile un po' per tutto".

"Nel 2018 Saturno in transito ha responsabilizzato quelli nati sotto il segno del Capricorno - spiega Fox -. Chi sta lavorando su un grande progetto sarà protagonista. E' l'anno che vedrà realizzato qualcosa di importante. Belle le stelle di aprile e da agosto in poi. La seconda parte del 2019 parla di relazioni importanti, di situazioni coinvolgenti. Chi ha rinunciato all'amore, dopo un novembre anche piuttosto ostile nel 2018, potrà recuperare questo sentimento o vivere un emozione in più. Intorno al 23 agosto ci sarà un'occasione in più. Con Saturno nel segno sarà un anno faticoso, ma che darà delle belle responsabilità e vittorie".

Per quelli dell'Acquario "Giove non sarà più contrario e sarà un elemento di forza. Si lotterà meno per raggiungere i risultati e l'ambizione sarà premiata. Maggio e giugno sono mesi di grande svolta. Da maggio molti dovranno rendersi conto che ci sarà da cambiare strada. Ci sarà una sorta di discontinutà tra la situazione presente e quella che si presenterà dalla primavera 2019. L'Acquario è un po' folle e non guarderà la convivenza. Potrebbe essere qualche rivoluzione sentimentale, specie da giugno".

Quelli dei Pesci "partiranno bassi in amore. Ci sarà qualche confusione da risolvere. Ma marzo, aprile, maggio e giugno saranno mesi di forza. Bisognerà essere positivi. In estate ci sarà un rinnovo di accordi. Maggio e giugno saranno i mesi più importanti in attesa di quel che capiterà da dicembre, con Giove e Saturno favorevoli. Questo è l'anno della famiglia, dell'abbraccio e delle relazioni".

======> OROSCOPO DI PAOLO FOX 2019 SEGNO PER SEGNO