Paolo Fox, l'oroscopo 2020: "E' il grande anno del Capricorno e della Vergine". Le previsioni degli astri segno per segno

Il 2020 degli astri secondo Paolo Fox. Il noto astrologo, dopo le previsioni diffuse a "Domenica In" e "I fatti vostri", è stato ospite della puntata della trasmissione di Rai Uno "Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale lotteria Italia", la puntata speciale condotta la sera dell'Epifania da Amadeus. "Non è che l'oroscopo fa il nostro destino, ma può aiutare se volete dare retta a queste cose nell'attuazione di quel che già sappiamo fare - ha detto Fox -. Se si è capaci e bravi, nel momento buono si sfrutta l'occasione per ottenere il massimo". Ricordato il consueto motto: "Non credete, ma verificate".

Ariete - "Il 2020 comincia a darvi delle garanzie soprattutto in primavera. Se un progetto nel 2019 non ha funzionato, come ad esempio una compravendita, aprile, maggio e giugno saranno mesi che daranno qualcosa in più. In questo momento c'è bisogno di nuove risorse. L'amore potrebbe essere dalla vostra parte già in primavera".

Toro - "Sicurezze e "fuori tutto". Il Toro tende a conservare ricordi e a non buttar via nulla, anche in amore. Il 2020 invita invece a dare spazio a nuovi progetti. Se la vostra "cantina" è piena di ricordi inutili bisogna fare spazio quando Saturno inizierà un transito abbastanza polemico tra aprile e maggio. Quindi saranno i mesi nei metterete fine a situazioni che non vi piacciono più. E' un grande anno per la casa, il lavoro e se volete sposarvi, convivervi o fidanzarvi. Giove sarà favorevole per la creatività".

Gemelli - "Sfruttiamo Venere che per molti mesi sarà nel segno zodiacale. Giove non è più opposto. Ci saranno quindi soluzione di conti e questioni importanti che riguardano le passioni. Durante l'estate, attorno a luglio, potrebbe esserci una bella conferma a livello sentimentale. E' un anno nel quale è possibile pareggiare molti conti rimasti in sospeso nel 2019. Bisognerà cercare di guadagnare qualcosa in più. In simpatia guadagnate sempre, perchè siete bravissimi e avete una grande capacità di comunicazione. Quindi lavori legati alla comunicazione, alla pubblicità e al contatto sono per voi eccezionali. La primavera si svilupperanno al meglio".

Cancro - "C'è ancora Saturno in opposizione. Chissà quante cose dovrete recuperare da un anno che vi ha dato anche troppo, ma eccessive responsabilità e grande fatica. Iniziate il 2020 in maniera un pochino strana, con qualche pochino di malincuore che passerà molto presto. Il 2020 è l'anno in cui Saturno non sarà più in opposizione. Si può sperare in qualcosa di molto importante. Se volete innamorarvi, se volete vivere una grande passione luglio e agosto sono mesi eccezionali. Mettete a posto alcune cose riguardanti la casa e anche le finanze. Chi ha fatto un passo un po' grande rispetto alle proprie capacità dovrà ridimensionarsi. Non escludo tra gennaio e febbraio tanta fatica fisica. Non date sempre la colpa agli altri se qualcosa non va. A volte vi esponete un pochino troppo".

Leone - "Il desiderio di cambiamento c'è. Vi troverete all'inizio della primavera in una fase di lieve stallo. In quel momento dovrete decidere se continuare o meno un lavoro o un progetto. Se state vivendo una crisi sentimentale o emotiva vi dovrete barcamenare per trovare una soluzione. La troverete sicuramente, perchè l'estate è dalla vostra parte. Dovrete capire in questi giorni se avete la voglia di continuare fare certe cose. E' probabile che si dismettano degli incarichi e che ci siano degli incarichi a metà anno".

Vergine - "Avrete Giove, Saturno e il Sole favorevole. L'anno inizia subito in modo interessante. E' l'anno giusto per investire, per avere grandi risultati, soprattutto tra gennaio, febbraio e marzo. E' l'anno importante per voltare pagina, se necessario, nella vostra vita privata. Attenzione nei cambiamenti che riguardano la casa, come traslochi e trasferimenti. Se ne avete già fatti potreste farne altri. E' un ottimo cielo per risolvere questioni legali se lo scorso anno avete avuto delle difficoltà".

Bilancia - "L'inizio dell'anno non è troppo stabile. Volete prendere tempo. Il consiglio che dò a chi sta con un Bilancia è di lasciarlo stare. Dal 23 marzo Saturno inizierà un transito molto importante. Tra marzo e aprile ci sarà qualcosa in più nella vostra vita, nel vostro lavoro e in tutte le relazioni, anche a livello sentimentale. Occasioni quindi a metà anno".

Scorpione - "Sta vivendo una fase rivoluzionaria dal marzo 2019, perchè avete una grande voglia di cambiare vita. Avete chiuso l'anno faticando. Qualcuno è stato anche male. Dovete occuparvi della vostra energia, ritrovare forza fisica e non essere pessimisti. Ritrovate anche voglia di mettervi in gioco. Luglio sarà il mese più importante per i sentimenti. E' un anno molto favorevole per le questioni di lavoro. Preparatevi ad un cambio di ufficio o di ruolo, oppure a qualche circostanza strana che potrà capitarvi all'improvviso in primavera inoltrata".

Sagittario - "Segno zodiacale fortissimo, perchè c'è la fortuna al vostro fianco o quasi. Non solo perchè siete forti, ma perchè non lasciate nulla in sospeso. E se non sapete fare qualcosa ci provate lo stesso. Non dite mai no e questa è la vostra forza. Quindi non dite no alla bella influenza dei pianeti nel 2020, che vi regalerà qualche soldo in più. Emozione e novità in primavera e dalla seconda metà di dicembre".

Capricorno - "E' un grande anno. Giove e Saturno si troveranno nel vostro segno. Non succedeva dal 1960. Avete il desiderio di rivoluzionare la vostra vita e fare di più. Il Capricorno ha voglio di crescere. Quindi è probabile che abbiate un'idea in mente, una piccola rivoluzione in ballo. Lo stesso Capricorno dovrà scendere a patti con se stesso per riuscire a fare tutto quello che desidera, anche perchè lavora da solo e non vuole delegare gli altri. E' un anno nel quale potrete rivalutare le vostre capacità amatorie. Potrebbe essere l'anno giusto per sposarsi o convivere o per fare una grande scelta che riguarda la vita sentimentale. E' tra i segni favoriti insieme al segno della Vergine".

Acquario - "Da marzo 2019 Urano, che è il pianeta che governa il segno dell'Acquario, ha iniziato a suggerire un cambiamento della vita. Da circa un anno c'è chi vuole trasferirsi, traslocare o cambiare lavoro. E' probabile che abbia in mente delle piccole-grandi rivoluzioni che riguardano la sua vita. Potrebbe buttare in aria anche questioni che durano da tempo. L'Acquario perde i freni inibitori. Con Saturno che entra alla fine di marzo, bisognerà mettere a posto alcuni conti. Non bisogna perdersi nelle piccole cose".

Pesci - "E' un altro segno forte, che rivela la sua umanità. E' sempre pronto ad aiutare gli altri. Forse quest'anno cercherà anche l'aiuto degli altri. Lo troverete a luglio, uno dei mesi più importanti. Con Giove e Saturno sempre favorevoli praticamente per tutto l'anno; invitate gli altri ad una festa piena d'amore, passione e sensualità, soprattutto dal 13 gennaio quando Venere entrerà nel vostro segno. Innamoratevi, perchè è la cosa che vi riesce meglio di fare".