Amore e fortuna, le stelle di Paolo Fox: l'oroscopo del 13 febbraio 2020

Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo ha presentato le previsioni di ogni segno dello zodiaco nel corso della trasmissione di Rai 2, "I fatti vostri".

Due stelle al Capricorno: "Sono notti di riflessioni. State ripercorrendo la vostra vita, cosa che capita sempre quando ci sono progetti da portare avanti. Il 2020 è un anno importante, perchè non solo vi permetterà di fare scelte che cambiano la vita, ma anche di mettere una pietra miliare sul vostro percorso esistenziale. Vi dovete proporre delle tappe da fissare e superare. Dovrete dimostrare molto forza quando ci sono giornate in cui ci sono divergenze".

Due stelle all'Ariete: "Il vero problema è il non muoversi e non vedere prospettive. Se c'è qualcosa che vi disturba è l'inattività. Magari avete progetti e programmati e siete in attesa di un'approvazione, ma da fine marzo ci sarà uno sblocco". Positivo "il cielo dell'amore, anche se le perplessità di tipo pratico si possono riversare sui sentimenti".

Tre stelle per il Toro: "Curate le proprietà, i vostri beni. Vi servono finanze per i progetti che avete in mente e, che spero, siano da condividere con persone che amate. Per i segni di terra è un anno di grandi affermazioni e di opportunità. Tutti i terra amano costruire ed avere certezze. Vi siete prefissi di raggiungere uno scopo. L'importante è non perdere colpi".

Tre stelle per il Leone: "E' un cielo importante, ma in questi giorni siete un po' nervosi. Affrontate le sfide con coraggio e per molti siete un riferimento. Ma in questo periodo siete voi che cercate un faro. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle belle novità e magari si possono ricucire degli strappi, mentre per quanto riguarda il lavoro è come se stesse per arrivare un nuvolone. Siete pronti per un cambiamento. Non è un periodo no, ma dovete fare piazza pulita di persone che non sono dalla vostra parte".

Tre stelle per lo Scorpione: "E' un periodo positivo. Giove e Saturno sono in buon aspetto e c'è un bellissimo oroscopo per quanto riguarda i rapporti interpersonali. E' un periodo che può vedere qualche piccolo progetto saltare. Dovrete ridimensionare qualcosa o rivedere tutto nell'ottica di un cambiamento. Siate sempre molto sinceri e leali in amore. Non promettete cose che non potete garantire".

Quattro stelle per i Gemelli: "La Luna è in buon aspetto. Si inizia a discutere qualcosa di buono, anche se lo sblocco sarà in aprile. Potete mettere in chiaro molte cose e risolvere un problema. Ci sono arretrati da mettere a posto ed è normale che siate un po' afflitti. All'improvviso tornerete al centro della scena".

Quattro stelle per il Cancro: "Marzo sarà ancora più divertente per i sentimenti. E' un periodo di sperimentazioni. C'è chi vive un amore part-time, giorno dopo giorno, mentre altri in conflitto vogliono novità. Le cose potrebbero cambiare nel giro di pochi giorni" anche per quanto concerne il lavoro.

Quattro stelle per la Bilancia: "Marzo sarà migliore di febbraio. Ora siete un po' tormentati. Dovete stare attenti e rimandere le scelte decisive al prossimo mese, quando le idee saranno più chiare per quanto riguarda il lavoro. Avete la Luna nel segno e siete più forti emotivamente".

Quattro stelle per l'Acquario: "Saturno si avvicina. E' un bel cielo perchè permette di definire al meglio delle situazioni. Riuscite a fare tante cose pazzesche. Siete dei folli razionali. In amore siete protetti, mentre per quanto riguarda il lavoro avete una situazione effervescente. Aprile sarà il cielo delle rivelazioni".

Cinque stelle per la Vergine: "Strada facendo dovreste accorgervi che non siete più da soli e che una meta più vicini. Giove, Saturno e Marte sono in ottimo aspetto. Avete delle grandi risorse. Se siete della Vergine e non avete visto nulla state giocando in difesa, ma bisogna andare oltre le difficoltà che noi stessi provochiamo nella nostra vita e lasciare spazio a ciò che piace".

Cinque stelle al Sagittario: "La Luna è in buon aspetto. Relazioni importanti con gli altri; grande voglia di innamorarvi. Andate dove vi porta il cuore e avrete di più".

Cinque stelle ai Pesci: "Si può rinverdire un amore. Se pensate troppo ad un ex vuole dire che tanto ex non è. Bisogna essere logici e mai fare un confronto tra passato e presente. Pensate al vostro futuro e alle persone che possono davvero esservi vicino. Andiamo verso una grande forza che vi raggiungerà".