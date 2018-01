Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana 7-13 gennaio 2018: Vergine al top

Vergine, Capricorno e Scorpione. Sono questi i segni zodiacali protagonisti della settimana secondo l'oroscono di Paolo Fox. L'esperto di astri, nel consueto appuntamento con le "stelle" della domenica durante la trasmissione di Rai Due "Mezzogiorno in famiglia", ha invitato come sempre "a non credere all’oroscopo, piuttosto a verificarlo". Al primo posto c'è la Vergine, che vedrà i pianeti dalla loro parte. L'invito è a non isolarsi. Chi ha una professione avviata avrà delle conferme. L’amore può trionfare. Capitolo fertilità: le giovani coppie sono invitate a darsi da fare.

Per chi è nato sotto il segno del Capricorno c’è un grande progetto nel cassetto. Domenica sarà una giornata speciale. Sul gradino più basso del podio c'è lo Scorpione, con "un grande cielo per mercoledì e giovedì: chi non ha un legame deve chiedersi perché e non deve aver paura del futuro". Quarto posto per i Gemelli: i progetti fatti fino ad oggi hanno avuto un discreto successo. Si sono aperte delle nuove strade, lunedì e martedì sono le giornate migliori. Completa la top five i Pesci (mercoledì e giovedì le giornate interessanti). Venerdì ci potrebbe essere qualche conflitto con qualcuno. Fox ricorda che il 2018 sarà l'anno dell'affermazione.

In sesta posizione c'è l'Acquario, alle prese con un momento particolare dopo le prove affrontate nei mesi scorsi. Nel 2018 si dovrà selezionare le cose più utili e tagliare il superfluo anche dal punto di vista finanziario. Occhio allo stress nelle giornate di mercoledì e giovedì giornate di stress. Le crisi d’amore sono superate. Febbraio regalerà emozioni. Segue il Sagittario, con un inizio di settimana interessante. Molti progetti andranno discussi e ottimizzati ad aprile, maggio e giugno. E' un periodo tranquillo questo, anche per l’amore che torna protagonista a fine mese. Ci sono idee positive per il futuro.

Ottavo posto per il Toro. Tra aprile e maggio bisognerà rivedere la propria vita. Sarà una settimana molto interessante per l’amore: da riconsiderare l’idea di una storia non molto considerata. Mercoledì e giovedì saranno giornate sotto tono. Nono posto per il Leone, alle prese con le ferite del 2017 e alla ricerca di riferimenti importanti perché il lavoro sta creando stress. Venerdì sarà la giornata migliore. Attenzione alle distrazioni mercoledì.

Decimo posto per il Cancro, che dovrà superare una competizione ed essere critici verso chi amate. Lunedì e martedì potranno essere giornate più ostili: prudenza verso i rapporti con chi amate. Mercoledì e giovedì saranno giornate buone. Tormenti interiori per la Bilancia, all'undicesimo posto. Progetti di lavoro stanno per cambiare. Serve mantenere una sana diplomazia. Ultimo posto per l'Ariete, alle prese con un momento di stallo. L'inizio di settimana sarà nervoso. Andrà meglio venerdì e sabato. Da febbraio ci sarà un miglioramento.