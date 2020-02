L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio di Paolo Fox: la classifica dei segni zodiacali

"Non credete, ma verificate. Forse non è tutto vero, ma neanche una panzana". Paolo Fox ha presentato nel corso della trasmissione "I fatti vostri" di lunedì l'oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio. Al dodicesimo posto c'è un "amareggiato" Scorpione: "Si trova in una condizione molto particolare - spiega Fox -. E' un pochino stanco o agitato per quello che è successo alla fine di dicembre. C'è un discorso di emozioni, sensazioni particolari e turbamento, per cui lo Scorpione si trova a combattere con delle situazioni che non sono chiare. E questo può portare nel tempo un po' di stanchezza e nervosismo". Dal punto di vista lavorativo, continua Fox, "ci sono anche delle belle soddisfazioni. Però vi troverete di fronte una piccola amarezza. Potreste esser stati incensati o applauditi per una cosa che funziona, tuttavia non c'è la convenienza. In qualche modo vi sentite messi da parte. Vi consiglio di esser tranquilli, di non amareggiarvi, di godervi quello che avete, perchè questa settimana potrebbe esser vista come un trampolino di lancio per successi che arriveranno in futuro".

Undicesimo posto per la Bilancia: "Giove e Saturno sono un pochino pesanti. Sul lavoro non vi toglie niente nessuno, ma da aprile dovrete fare una scelta. Per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l'amore, perchè queste settimane sono un po' effervescenti. Chi è un po' sotto pressione potrebbe agitarsi. Mercoledì e giovedì, per esempio, ci sono dei piccoli conflitti e scappa la pazienza. Con il vostro amore di sempre potreste discutere su come spendere dei soldi o su un cambiamento che non sapete se fare oppure no. Ma se c'è una crisi, un problema o un'indecisione che va avanti da tempo vi sentirete seccati. Quindi tenterete di sviare certe argomenti per non creare dispute. Cercate di essere forti e attenzione nei rapporti".

Al decimo posto il Toro: "Siete molto stanchi. E' una settimana di pausa per pensare a quello che ci sarà da fare per i prossimi due-tre mesi. Vi piace vincere facile. Non vi date coraggio, soprattutto dopo i 40-50 anni, e non fate le cose che vorreste fare per paura di sbagliare o rovinare tutto quello che avete fatto prima. Questo è un atteggiamento conservatore che potrebbe essere controproducente. Da dicembre fino a marzo avete un grande oroscopo da sfruttare. Mercurio è favorevole per questioni di finanze".

Al nono posto il Leone: "Ha dominato la scena fino a novembre e dicembre ed ora è in pausa di riflessione. Non ci sono nè grandi nè brutti aspetti planetari. State in attesa di una soluzione. Febbraio è un mese più bello per sentimenti che per il lavoro". Su quest'ultimo aspetto, "o continuate a fare quello che state facendo o vorreste fare qualcosa di più, ma per il momento non ci sono opportunità. E quello che si è interrotto a dicembre difficilmente si recupera. Per i sentimenti la giornata di domenica è molto valida. Forse tutto è in cambiamento. Vorreste chiudere un contenzioso che si prospetta andare per le lunghe. Direi venerdì di cautelarvi per quanto riguarda la forma e il rapporto con gli altri. Domenica è la giornata favorevole".

Ottavo posto per il Capricorno: "C'è un buon cielo per questo segno zodiacale per le questioni di lavoro. In amore c'è qualche ritardo. Cuori solitari in attesa, persone separate poco disponibili ad amare. Le giornate di mercoledì e giovedì sono un po' confuse ed assonnate. Il consiglio è di stare attenti, perchè in famiglia ci potrebbe essere qualcosa che non va. Le stelle interessanti per recuperare un amore arriveranno il prossimo mese. Febbraio è più un mese più di sperimentazioni d'amore che di certezze, mentre per le coppie che stanno insieme da tempo è un mese forse per una revisione dei conti".

Al settimo posto c'è l'Acquario: "C'è un po' di tensione. Mercoledì e giovedì sono giornate valide. Aspettiamo con ansia questo Saturno, che arriverà nel segno come partecipazione straordinaria da fine marzo o aprile e poi in maniera stabile dalla fine dell'anno. L'Acquario dovrà fare i conti con una riorganizzazione totale della propria esistenza per due motivi. Ci sono cose per le quali non c'è più la possibilità che vengano fatte, oppure c'è un evento come la nascita di un figlio, un matrimonio o l'apertura di un'attività. Può cambiare anche dal punto di vista fisico e bisogna impegnarsi per situazioni mai gestite. Prima di arrivare al dunque, perchè ci sarà un passo importante da aprile, bisogna lavorare un po' di più per capire cosa lasciare o cosa continuare. Saturno asciuga, in qualche modo toglie il superfluo. Necessità di verifiche quotidiane ci sono. Venerdì e sabato un po' di calo, domenica la giornata migliore".

Al sesto posto ci sono i Gemelli: "State un po' meglio. Non avete le stelle di altri segni zodiacali. E' un inizio di settimana un po' offuscato. C'è una quadratura tra lunedì e martedì che bisogna tentare di superare, mentre mercoledì e giovedì andrà bene. Se siete in attesa di risposte o cambiamenti, come un colloquio che possa cambiare la vostra vita, credo che siamo arrivati al dunque. Venere è tornata favorevole, mercoledì e giovedì ci sono buone stelle e siamo fuori da quella situazione di disagio che avete vissuto in maniera pesante fino a dicembre ed in modo leggero tra gennaio ed inizio febbraio. Tutto quello di negativo accumulano lo scorso anno bisogna smaltirlo".

Al quinto posto c'è il Cancro: "E' un periodo di sperimentazioni, anche per quanto riguarda l'amore. Gennaio è stato un mese interessante. Per chi è single magari c'è stato un incontro, ma adesso Venere è un pochino dissonante e siete voi che mettete alla prova gli altri oppure vivete la vita alla giornata. Ma quando vi affezionate ad una persona non è che potete vederla un giorno sì ed un giorno no. Siete decisi. State cercando di capire cosa vorrete fare per stare tranquilli. Dallo scorso anno tutto è una polemica, ma dipende dall'età. Lunedì, martedì, venerdì e sabato sono giornate interessanti. Se avete rapporti un po' incrinati chiedete giustizia, mentre per i rapporti di lunga data bisogna recuperare l'intimità perduta. L'uomo del Cancro sta attento all'aspetto sessuale della relazione".

Al quarto posto c'è l'Ariete: "Nonostante mercoledì e giovedì siano delle giornate con la Luna in opposizione, questa è una settimana importante. Avere Venere nel segno vuol dire che siete forti e più intensi nelle relazioni. Domenica sarà una giornata molto importante per utti i segni di fuoco. Al primo posto quindi c'è l'amore, poi il lavoro ed i suoi derivati, considerando che poco si muove per ora. Ma se avete fatto una proposta, molto si muoverà da aprile".

Il podio

Al terzo posto c'è la Vergine: "Se dovete fare una proposta fatela adesso. Chi ha un lavoro ed un amore non si può aspettare tanto di più. Se avete delle capacità questo è il momento giusto per proporvi in amore, lavoro e tutto il resto". Al secondo posto il segno dei Pesci: "Lunedì e martedì avete un po' di fiacca. Bisogna abbandonare qualche pensiero poco piacevole. Come lo Scorpione, il segno dei Pesci pensa sempre al peggio, poi si consola perchè se non va male va un po' meglio. E' una sorta di scaramanzia. Riconferme e novità: c'è un buon cielo nei prossimi tre mesi". Al primo posto c'è il Sagittario: "C'è Venere favorevole, mercoledì e giovedì la Luna buona, domenica una splendida situazione astrologica non può che darvi una grande capacità di azione. Non importa vincere una sfida. L'importante è sapere che siete bravi. E gli altri, tra l'altro, lo confermano. Siete sempre dinamici e quelli che portano avanti, anche da soli, grandi progetti. E questa volta sarete sostenuti anche da buone stelle.