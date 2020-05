Corso della Repubblica per la "Fase 2" sbarca online e diventa anche "virtuale"

"Il Corso della Repubblica non si ferma": la via per eccellenza della vasca forlivese diventa virtuale e sbarca su Facebook con una pagina creata con l'intento di farne un'unica, grande vetrina. Una decisione maturata all'indomani dell'emergenza sanitaria che, come è scritto proprio sul primo post, "ha cambiato profondamente il modo in cui viviamo la nostra città". Nasce quindi dall'esigenza dei negozianti di corso della Repubblica di continuare a restare vicini ai forlivesi e di comunicare le loro iniziative in unico contenitore che possa raggiungere tutti coloro che desiderano rimanere aggiornati.

Nella pagina Il Corso della Repubblica Forlì, nata da pochi giorni, si troveranno le informazioni sulle attività del Corso, "dalla vendita on line alle consegne a domicilio, dalle informazioni sui nuovi orari di apertura alla possibilità di poter ritirare direttamente sul luogo dell’acquisto." Come si sa, l'unione fa la forza, e anche in questo caso la speranza è che la pagina, che al momento conta circa 500 like, cresca e diventi un punto di riferimento per tutti gli amanti del centro e dello shopping.