Amore, lavoro e fortuna secondo gli astri: l'atteso oroscopo 2020 di Paolo Fox

Le previsioni delle stelle del 2020. Al centro del trono Paolo Fox. Dopo quello con “Domenica in”, l'astrologo ha svelato l'oroscopo del nuovo anno nel corso della trasmissione “I fatti vostri” condotta da Giancarlo Magalli. Segno per segno, l'astrologo ha esaminato l'andamento per l'amore, il lavoro e la fortuna. Ricordando sempre il suo motto, ovvero "non credere, ma verificare".

Ariete

"Il 2020 inizia in maniera un po' rallentata. Dovete mettere a fuoco i vostri obiettivi. Probabilmente ci sono delle situazioni che non sono chiare. Dal punto di vista delle emozioni, del lavoro e delle relazioni sociali qualcosa non è andato bene. Gennaio e febbraio saranno dei mesi particolari per quanto concerne le tensioni. Bisogna stare attenti in amore a non calcare le mani sulle differenze. Per i sentimenti arriverà un momento molto bello in primavera, quando un lungo e bellissimo transito di Venere sarà favorevole. Per chi vorrà sposarsi o convivere tra aprile e luglio ci saranno delle combinazioni importanti. La parte primaverile sarà importante per rivedere alcuni accordi di lavoro. Cercate di mettere a posto tutto quello che vi interessa. Il 2020 sarà un anno che cementa ciò che sarà certo nel 2021. Saturno intanto inizierà un transito importante durante l'estate e verso la fine dell'anno. E dal 2021 ve lo porterete avanti per i prossimi due anni. Il 2020 è un anno di transito che servirà per stabilire quello che è giusto anche lasciare. Progressi durante la primavera e novità per quanto riguarda la professione. Grande cielo per l'ariete: agosto mese di rilevanza per gli incontri. Bisogna fare le cose con calma e non precipitarvi negli eventi".

Amore: "L'Ariete è il segno che muterà di più idee, opinioni e vita durante l'anno. Per quanto riguarda l'amore ci sarà una partenza un po' bassa. Dovrete sistemare delle questioni o siete preoccupati per delle cose accadute alla fine del 2019. Tra aprile e agosto avrete un bel transito di Venere e questo vi aiuterà a trovare un po' di serenità nelle relazioni. Nella fine dell'anno ci sarà qualche dubbio che riguarderanno problemi di lavoro che sono importati a livello sentimentale".

Lavoro: "Ci sarà qualcosa da rivedere. Non avete avuto insuccessi, ma siete stati bloccati nelle vostre azioni. Fino a luglio ci sarà un cielo di piccoli o grandi pensieri. Agosto, settembre ed ottobre sono mesi di forzatura se dovrete portare avanti una relazione o progetto nuovo. La fine dell'anno incontra qualche tensione. Il 2020 sarà un anno in cui dovrete reinventare il vostro personaggio e Saturno favorevole vi aiuterà alla fine di dicembre".

Fortuna: "Febbraio e agosto saranno mesi importanti per la fortuna. Ad ottobre ci saranno delle novità: bisognerà cavalcare l'onda e rimboccarsi le maniche".

Toro

"E' un segno che promette molto bene. Volete vincere ogni sfida. Avere Giove e Saturno in ottimo aspetto, un avvenimento che non capitava da tantissimi anni, non è cosa da poco. Oltre ad essere bravi dovete avere i complici giusti. Ecco perché ad inizio dell'anno sarete molto agitati e determinati. Gennaio e febbraio saranno mesi molto utili per i sentimenti. I periodi della primavera ed estate potrebbero preludere ad una grande scelta. Le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero arrivare ad un punto di svolta per quanto riguarda la casa. Potrebbe essere anche un periodo fertile. Tra maggio e giugno combattete per vincere. Le occasioni non mancheranno. Si tratta di una tendenza generale. Quindi i nati sotto il segno del Toro che proseguiranno una relazione che non funziona, trascinano tensioni senza allontanarsi da questioni che possono limitare il raggio d'azione, rischiano di avere meno. Avete una grande voglia di cambiare vita. Urano è entrato nel segno del Toro da marzo 2019, quindi c'è il desiderio di rivoluzionare la propria esistenza. Questo è strano, perché normalmente il Toro è un conservatore, che non si muove da percorsi già tracciati. Per quanto riguarda il lavoro bisogna mantenere l'attenzione, perché si può ottenere tantissimo. Ci sono occasioni per i giovani. Chi ha iniziato un praticantato può vedersi confermare un lavoro o trovare una grande stabilità. C'è un grande cielo per chi vorrà laurearsi o fare scelte diverse dal solito. L'importante è avere delle persone creative attorno. Non mancherà la fortuna, specie a maggio. Per chi ha avuto un dolore in passato o un problema andrà avanti molto meglio. E' un grande oroscopo per un futuro che vi renderà molto lieti. Unici momenti di tensione durante l'inizio della primavera e a dicembre. Sul piano dell'economia dovrete mettere da parte qualcosa. A dicembre bisognerà vivere infatti di rendita sulle cose che sono state portate avanti nei mesi precedenti".

Amore: "Gennaio e febbraio saranno mesi importanti per le relazioni. E poi fino a giugno e luglio tutto è possibile se volete vivere una relazione o confermare un amore. E' un periodo fertile anche per nuove storie. Vi invito a lasciare nulla in sospeso. Tra agosto e dicembre ci sarà un lieve calo perché le relazioni sono già in piedi e porterete avanti ciò che vi interessa".

Lavoro: "Tutto l'anno produce un effetto di crescita, in particolare a maggio, quando il Sole entrerà nel vostro segno zodiacale. Tra giugno e luglio piccoli ripensamenti che riguarderanno anche le questioni economiche. E poi un cielo importante tra agosto e dicembre. Alla fine dell'anno Saturno entra in un transito dissonante. Il 2020 sarà l'anno buono per portare avanti progetti anche nel 2021".

Fortuna: "Si parte un pochino bassi perché lavorerete molto ed otterrete vantaggi grazie alla vostra opera. Giugno sarà un mese di riferimento per gli incontri e le relazioni. Poi anche se Saturno andrà dissonante, nella prima parte di dicembre avrete modo di risalire la china".

Gemelli

"Non c'è più Giove in opposizione. In amore si partirà un po' bassi: gennaio sarà un mese poco stabile, tra aprile e giugno ci saranno grandi occasioni perché nel 2020 Venere entra nel vostro segno zodiacale e ci resterà a lungo, fino ai primi giorni di agosto. Dalla primavera ci sarà una rivincita dal punto di vista sentimentale, con l'occasione di vivere una storia importante e anche di superare una crisi di coppia. Giove in opposizione fino al 2 dicembre può avere generato in famiglia o nelle relazioni qualche problema. Ci potrebbero esser state anche delle tensioni lavorative che possono esser state riversate in casa. Torna la voglia di stare in famiglia e con gli altri. Per il lavoro occasioni a giugno, quando rinnoverete un accordo o un contratto. Non ci sono più i limiti dello scorso anno e se qualcuno ha cercato di bloccarvi o farvi del male ormai non potrà più fare niente contro di voi. Sarà un anno di lieve crescita. Il 2021 sarà un anno importante con Giove e Saturno che diventeranno favorevoli a partire da dicembre".

Amore: "All'inizio dell'anno attenzione ai tradimenti ed ai ripensamenti. Ci sarà una fase poco chiara. Poi ecco la piccola magia di Venere: dalla primavera agli inizi di agosto indicherà amori importanti e consolidamento. Poi ci sarà una piccola pausa di riflessione tra settembre ed ottobre. Seguirà tra novembre e dicembre una certa stabilità, confermata da Saturno in ottimo aspetto".

Lavoro: "Tra gennaio e marzo dovrete rimettervi in gioco se ci sono stati problemi in passato. Giove opposto ha reso più difficile la vostra vita. Potete tornare in sella tra maggio ed agosto quando vi saranno proposte delle cose importanti. Grande finale tra autunno e dicembre perché Saturno inizierà un transito bello che vi proteggerà addirittura per due anni".

Fortuna: "Cielo in crescita, col mese di giugno che sarà molto interessante. Le giornate del 5 e del 12 saranno di riferimento. Poi un po' di tensione. A dicembre ci sarà Saturno".

Cancro

"Si parte con l'opposizione di Giove e Saturno. All'inizio dell'anno sarete un po' polemici con l'azienda e il vostro capo. Forse alcune situazioni non sono più quelle che voi vorreste. Ci sono delle problematiche che dovrete cercare di superare. Anche in amore, dal 7 gennaio, potrebbero nascere dei conflitti. E' chiaro che ci siano coppie più in crisi ed altre meno. Questa tensione può essere più o meno nociva, ma si può superare. La seconda parte dell'anno sarà importante. Per il lavoro ci sarà una bella situazione quando Saturno finalmente non sarà più opposto per un lieve periodo di tempo. Poi tornerà opposto fino a dicembre, quando non lo sarà più definitivamente. Maggio e giugno sono mesi di trattative ed accordi. E' difficile concludere qualcosa prima di aprile. Se avete deciso di portare avanti delle scelte o comunque portare avanti dei progetti, sarà più facile durante l'estate. Non sarà un anno liscio come l'olio, ma l'opposizione – indicativa di uno sforzo da superare - sarà meno grave della quadratura. Attenzione attorno al 12 giugno, periodo delle grandi soluzioni o eventi".

Amore: "All'inizio sarete molto indecisi, ma ciò non significa che le coppie non funzioneranno. Tra gennaio e giugno è probabile che ci siano delle tensioni e ripensamenti. Chi ha una storia in crisi deve stare doppiamente attento. Ci sarà una bella novità ad agosto con l'arrivo di Venere, che spiegherà le ragioni di un dissenso. Chi ha vissuto una crisi o è solo da tempo vi darà un'occasione per un incontro. Saturno non sarà più opposto da dicembre, quindi la fine dell'anno promette qualcosa in più".

Lavoro: "La crescita è molto lenta fino a giugno. Ci saranno tensioni e probabilmente saranno da rielaborare degli accordi con un'azienda. Poi tutto andrà a buon fine. La seconda parte dell'anno vi aiuterà. Non vi escludo dei tormenti se volete rinnovare un contratto tra febbraio ed aprile".

Fortuna: "Si cresce lentamente. Non ci sono grandi occasioni tra gennaio e maggio e non potrebbero essercene con Giove e Saturno opposti. Attorno al 12 giugno potrebbe nascere un'occasione in più. In quel momento potreste contare sullo sviluppo di piccole situazioni che potranno aiutarvi. La fortuna vi assisterà a metà. Sarà un anno nel quale dovrete rimboccarvi le maniche".

Leone

"Si parte sotto stress per le questioni amorose. Da aprile a luglio ci sarà Venere favorevole. Dal punto di vista delle emozioni ci sarà qualcosa da rivedere e forse un po' di fiducia da riguadagnare. Il periodo estivo sarà il migliore se volete farvi avanti in amore, trovare una nuova fiamme e magari togliervi qualche soddisfazione se siete stati lasciati in passato. C'è una grande voglia di famiglia, di ricominciare percorsi che in passato sono andati male. Penso a chi è divorziato; c'è la voglia di risposarsi e fare cose importanti. L'anno funzionerà abbastanza bene soprattutto dalla primavera per quanto concerne i sentimenti. Il lavoro è invece già protetto tra gennaio e marzo, tra aprile e luglio fate attenzione alle spese. Tra maggio e giugno ci sarà un Saturno in opposizione che vi porterà inevitabilmente a qualche spesa in più per la casa e la famiglia. Cercate di mantenere tutto sotto controllo. Indirizzatevi verso un'occasione importante. Non mollate la presa. Da dicembre inizia un periodo un pochino più complesso. Quindi consolidate le vostre posizioni prima di novembre per poter vivere al meglio il 2021, che sarà un anno di transizione. Grande cielo per grandi avvenimenti che bisogna dal punto di vista tempistico affrontare".

Amore: "C'è uno spirito critico nella vostra vita nell'amore ed ecco perché i primi quattro mesi dell'anno saranno un po' sottotono. L'estate sarà fioriera di buone novità. Saturno sarà in opposizione durante la primavera e l'estate e a dicembre. Non sarà un transito negativo, ma vi invita a buttare all'aria tutto ciò che non vi interessa e non vi piace più. Ecco perché tra ottobre e dicembre ci potrebbero essere delle scelte molto drastiche".

Lavoro: "Cercate di coinvolgere le persone che vi interessano in una nuova attività. Fate una scelta entro marzo, perché tra aprile e luglio i giochi sono fatti ed è possibile che non ci siano più nuove risorse. Tra agosto e dicembre ci saranno occasioni in più per rinverdire situazioni professionali, sempre con un occhio al portafoglio in quanto il 2020 è un anno che può togliere qualche soldo".

Fortuna: "Bene tra marzo ed aprile, perché la primavera aiuterà a guadagnare un po' di soldi perduti. Ad agosto avrete qualche occasione in più per rimettervi in scena. Non fate scelte azzardate nella seconda parte dell'anno e a dicembre".

Vergine

"E' un anno molto importante. Si parte con una grande emozione nel cuore nel mese di gennaio. C'è una grande esigenza di avere una compagnia. Per chi è nato sotto il segno della Vergine le relazioni più belle sono quelle dove c'è dialogo e progettualità. E' un anno fertile. Avere Giove e Saturno in ottimo aspetto significa avere buone idee, ma anche possibilità di fare delle cose buone se avete già il partner giusto. Se non l'avete potreste trovarlo nella seconda parte dell'anno. E' un anno che dal punto di vista sentimentale rende un pochino meno rispetto a quello lavorativo. Se avete un partner non dovete cambiarlo, perché va già bene così. Se non l'avete lo troverete, però quello che vi interessa in questo 2020 sarà mettere a fuoco questioni di lavoro. Gennaio, febbraio, aprile e maggio saranno mesi di grande forza, quindi con rinnovo di accordi e contratti e possibilità di concludere anche delle situazioni importanti. Tutta la seconda parte del 2020 sarà ottima per le conquiste economiche. E' l'anno delle grandi soluzioni e dell'affermazione. E se in amore una Venere dissonante tra la primavera e l'estate porterà qualche polemica dovrete fare buon viso a cattivo gioco. La vostra attenzione sarà riposta altrove".

Amore: "La relazione sentimentale, per il lungo transito di Venere dissonante, potrebbe essere messa sotto pressione tra marzo ed agosto. Nulla di grave, tuttavia nelle storie che presentano qualche incrinatura ci sia troppo da dire e troppo poco da fare. Si recupera tra agosto e dicembre".

Lavoro: "Dal punto di vista professionale sarà un anno a tutto tondo. Gennaio, febbraio, marzo e aprile sono mesi molto importanti. Se dovete ridiscutere degli accordi e avere delle conferme maggio e giugno vi aiuteranno tantissimo e così via fino alla fine di un anno che vi riserverà tante risorse. A dicembre novità".

Fortuna: "Molto interessante nel mese di gennaio. Poi ci sarà un po' di calo, nel senso che non ci saranno occasioni fino a maggio. Poi da maggio a dicembre sarà un continuo susseguirsi di buone opportunità. Avere Giove e Saturno i ottimo aspetto significa costruzione, fare delle cose in più e anche vivere delle questioni professionali con maggiore intensità. Ottimo cielo per chi vorrà laurearsi o superare un esame".

Bilancia

"Avere Giove e Saturno dissonanti ad inizio dell'anno significa che tenderete a rimandare delle scelte d'amore oppure significa che siete preoccupati per una persone. Gennaio, febbraio e marzo saranno mesi che vedranno i sentimenti un po' sotto tono. Il nuovo transito di Venere sarà interessante per rinnovare l'amore e fare delle scelte importanti. Tra aprile ed agosto i nati sotto il segno della Bilancia saranno disponibili un po' a tutto, ma dovranno superare la parte iniziale dell'anno che è un po' arrugginita per quanto concerne i sentimenti. Piccole preoccupazioni, tensioni per una persona cara. Riuscirete a risolvere i problemi dalla primavera in poi. Per quanto concerne il lavoro grande cielo tra aprile e giugno. Saturno avrà un aspetto ottimo durante questi mesi e lo avrà nuovamente a dicembre. Inizierete l'anno in maniera turbata e tra mille dubbi, ma saranno dissolti tra la primavera e la fine dell'anno. E' un cielo di ricompense importanti".

Amore: "Gennaio e febbraio saranno mesi di ripensamenti oppure se arriveranno delle richieste potreste svicolare. Ma tra aprile ed agosto potrebbe esserci una grande scelta grazie ad una splendida Venere. Chissà quanti si innamoreranno dopo un periodo difficile tra la primavera e l'estate. Cielo bello entro agosto per i matrimoni, convivenze e per i figli. Grande cielo anche entro la fine dell'anno, perché vi accorgerete che Saturno vi aiuta".

Lavoro: "Tra gennaio, febbraio e marzo grandi fatiche. Non sempre sarete seguiti dalle persone che dovrebbero seguirvi maggiormente. Vi sentirete stanchi ed un po' isolati. Ma la seconda parte dell'anno è importante e dall'autunno fino alla primavera ed oltre del 2021 sarete uno dei segni più forti. Arriverà quindi un premio alla carriera o una grande emozione".

Fortuna: "Si parte un po' bassi. Avere Giove contro non è la migliore soluzione per ottenere delle grandi novità. Quindi è un anno che all'inizio porterà un po' di fatica. Ci saranno novità in estate e a dicembre".

Scorpione

"Questo cielo parte in maniera tranquilla per quanto concerne i sentimenti, se non addirittura un po' con qualche polemica tra gennaio e marzo. Durante l'estate andrà meglio. Agosto è il mese delle relazioni, delle conoscenze, delle passioni e dei grandi progetti. Lo Scorpione non vorrà fare più le solite cose. Da marzo 2019 c'è Urano in opposizione e questo vorrà dire che la prima parte dell'anno per il lavoro non sarà difficile, ma vorrete fare qualcosa di nuovo oppure a certe condizioni non vorrete fare più la stessa cosa. Ci potrebbero essere scelte che non dipenderanno da voi e che vi faranno rabbia. Lo Scorpione normalmente vuole gestire in prima persona la propria vita, mentre dovrà cercare la quadratura del proprio cerchio e farsene una ragione. Bello il cielo tra agosto e ottobre, quando anche a livello professionale potranno nascere delle occasioni. Da dicembre in poi revisione totale della vostra vita e taglio di rami secchi".

Amore: "Sarà un po' in ribasso nei primi tre mesi dell'anno e poi ci sarà un recupero tra maggio ed agosto. Più di crisi si parla di mancanza di stimoli, oppure potrete trasferire alcun vostri interessi dall'amore al lavoro, forse perchè vi interessa di più così come la questione economica. Raccomando di essere molto chiari, perchè alla fine dell'anno potrebbe esserci uno stop o un blocco".

Lavoro: "Si parte in una condizione media, senza un grande picco fino a maggio. Poi Venere vi aiuterà a trovare un po' di tranquillità. Tuttavia sembra che alcuni percorsi vi abbiano stancato e sarete costretti per destino a cambiare alcune situazioni di lavoro. Quindi un nuovo ufficio o un nuovo progetto. Più seguire il vostro istinto dovrete seguire le volontà di altri. A dicembre ripensamenti che riguardano anche i quattrini".

Fortuna: "Si parte abbastanza tranquilli e non ci saranno picchi nella prima parte dell'anno. Tra giugno e agosto si può prevedere un rilancio. Cercate di fare il possibile entro ottobre. Poi Saturno inizierà un transito complesso insieme a Giove a dicembre".

Sagittario

"Segno dell'avventura, dell'energia e della forza. In crescendo da gennaio a marzo sia in amore che lavoro. La voglia di stare liberi da situazioni che possono avervi bloccato in passato è sempre più forte. C'è bisogno di libertà. Il che significa volare alti e non essere sempre vittime di rimorsi o di persone che rimarcano sempre ciò che non va. Il Sagittario è ottimista e vuole trovare accanto a se persone ottimiste. Bello il cielo dell'estate e dell'ultima parte dell'anno. Avrete un Saturno splendido durante la primavera e l'estate e lo avrete ancora più bello verso la fine dell'anno. E' un anno di crescita, vantaggioso per i viaggi e spostamenti".

Amore: "La partenza è buona per le relazioni interpersonali. Gennaio, febbraio e marzo sono mesi importanti. Cercate di portare avanti situazioni importanti, perché il 2020 sarà un anno in cui vorrete liberarvi di pesi. Tra aprile e agosto ci sarà una situazione di tensione, che riguarda anche i rapporti familiari. Recupero in dicembre con un Saturno importante. Attenzione a non entrare in crisi durante la primavera".

Lavoro: "Buone opportunità tra gennaio ed aprile. Poi Venere in opposizione per un lungo tempo tra maggio e giugno potrebbe farvi vivere dei piccoli ripensamenti. L'ultima parte dell'anno sarà migliore. Novembre e dicembre saranno mesi di grande forze per chi cerca un'attività fissa e stabile".

Fortuna: "In primavera si potrà avere un grande successo ed un'emozione in più. Il mese più importante sarà aprile. Tra maggio e giusto Venere opposta creerà dei problemi. Settembre ed ottobre saranno mesi che porteranno un'iniziativa. Amate portare avanti dei progetti e non vi fermate, perchè la fine dell'anno sarà dalla vostra parte".

Capricorno

"Avere Giove e Saturno nel vostro segno zodiacale dopo tanti anni significa che siete giunti ad un punto di svolta. Si riparte da zero e da solo. Ma il cuore andrà appagato. Tra gennaio e maggio avrete una bellissima situazione sia dal punto di vista sentimentale che per quanto riguarda il lavoro. Tutta la prima parte dell'anno sarà di grandi successi. L'ultima parte del 2020 sarà di rilevante importanza. Aspettatevi qualche nemico contro, perchè molti onori significa anche molti nemici".

Amore: "Tra gennaio e giugno avete Giove e Saturno nel vostro segno. Un'occasione per rivelare quanto siete forti ed importanti. A luglio ci sarà un po' di calo, mentre la fine dell'anno riporterà delle iniziative positive. E' un anno di fortuna e successo, che andrà tuttavia guadagnata. Se valete avrete modo di farvi valere".

Lavoro: "Molto importante darsi da fare fino a giugno. Anche su lavoro avrete delle scelte belle da fare: un consolidamento delle relazioni, chissà che qualcuno non si sposi. Un cielo importante per l'autunno. Tra ottobre e novembre scelte rigorose".

Fortuna: "I primi sei mesi sono interessanti. Potrete contare su occasioni da cogliere al volo. Qualche momento di tensione tra agosto e settembre. Recupero tra ottobre e dicembre, che sono i mesi migliori per farvi valere. Il segno del Capricorno è il più favorito del 2020 e anche se la fortuna è altalenante potrete guadagnare qualcosa grazie alla vostra volontà ed intuizioni".

Acquario

"E' sempre di più rivoluzionario. Urano dissonante e questo è il momento in cui avrete voglia di buttare all'aria tutto ciò che non vi piace. Grande cielo fino a maggio, ottimo per sviluppare dei sentimenti che in questo periodo sono per voi di riferimento. La parte centrale del 2020 sarà addirittura ottima per sposarsi, convivere oppure iniziare un'attività in proprio e rivoluzionare la vita, anche in termini di ritmi. Un grande cielo per i sentimenti e poi Saturno farà capolino in primavera inoltrata e da dicembre assieme a Giove. Fortuna, successo ed addirittura possibilità di riservare anche agli altri una grande o piccola sorpresa. E' tempo di revisione e forse di eccessiva determinazione".

Amore: "Molto importante cambiare vita. Molti sentiranno la necessità di fare delle cose nuove. E anche l'amore potrà riprendere quota. Gennaio e maggio grandi soluzioni. Ci sarà una Venere bella fino al 6 di agosto. Chi vuole esprimersi in amore e rilanciare un sentimento avrà una primavera ed estate clamorose. E ancora una volta un grande cielo per l'autunno e l'inverno".

Lavoro: "Molto bene per tutta la prima parte dell'anno. A dicembre, con Saturno nel segno, consolidamento generale della situazione".

Fortuna: "Oroscopo importante tra luglio e agosto. Saturno, pianeta rigoroso, nel segno porta fortuna".

Pesci

"Si parte bene per l'amore. Gennaio, febbraio, marzo e aprile saranno mesi importanti, poi durante l'estate farete una scelta. Se avete iniziato da poco una relazione potreste all'improvviso fare dei ripensamenti. Poi durante l'autunno un grande ritorno di fiamma. Chi sta attraversando una crisi d'amore tra aprile e giugno possono dire stop. Mettere alla prova qualcuno sarà più facile. Ci sarà un grande cielo per il lavoro: avrete grandi risultati, con rinnovi a maggio. Ci saranno cambi di vedute da luglio ad agosto. Possibilità di innovare un accordo per quanto riguarda lavori artistici e creativi. Quest'anno saranno premiati rispetti agli altri. Chi avrà un sogno nel cassetto potrà vederlo realizzato".

Amore: "Tra gennaio e marzo si parte con un buon accordo. Poi una Venere dissonante può creare ulteriori difficoltà a chi ne ha maturate nel 2019. Se iniziate un nuovo amore durante la primavera avrete mille diffidenze. Tra settembre e dicembre recupero, quindi relazioni sentimentali da verificare".

Lavoro: "Non ci saranno grossi ostacoli. Attorno a maggio ci sarà una soluzione per quanto riguarda la vita lavorativa. Cambio di vedute a livello professionale tra giugno e luglio. Per la fine dell'anno è previsto un salto di qualità. Avere Giove e Saturno favorevoli significa che sarà un anno importante, con l'amore in secondo piano".

Fortuna: "Bel cielo a maggio, con occasioni da cogliere al volo. La fine dell'anno vi aiuterà".