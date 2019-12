Vergine, Toro e Capricorno in pole position per il 2020: l'oroscopo segno per segno di Paolo Fox

Il suo motto è "non credere, ma verificare". Paolo Fox ha presentato negli studi di "Domenica in", condotta da Mara Venier, l'atteso appuntamento con l'oroscopo 2020. Sarà l'anno di coloro che sono nati sotto il segno della Vergine, Toro e Capricorno, mentre sarà un 2020 ricco di guadagni per l'Ariete, Leone e Sagittario.

Cancro

"Con Giove e Saturno in opposizione all'inizio dell'anno c'è qualcosa da rivedere nei contratti o negli accordi. Ci sarà qualcosa da modificare attorno ad aprile, che sarà il mese più pesante. Se c'è una relazione d'amore che non funziona o una situazione lavorativa tormentata possono nascere delle difficoltà. Non è un anno difficile; aprile, maggio e giugno saranno mesi liberi. La primavera sarà il periodo più interessante per ripartire. Bisogna prepararsi ad un cambio di scena". Capitolo sentimenti: "un po' allo sbando all'inizio dell'anno. Uno dei mesi più belli sarà agosto, ideale per vivere amori e sbloccare situazioni dal punto di vista legale. Grandi novità per dicembre, quando non ci sarà più Saturno in opposizione". Insomma, sintetizza Fox, "ripartiamo da zero".

Acquario

"Negli ultimi mesi l'Acquario si è molto affaticato. Da agosto c'è stato un po' di stress legato alla creatività e ad una certa disorganizzazione. Bisognerebbe fermarsi ed ottimizzare la propria vita. Si parte ad inizio anno con un po' di fatica, ma con la netta consapevolezza che serve cambiare vita e regolarsi. Chi ha fatto troppo deve fare un po' meno, ma in meglio. E' un segno anarchico-rivoluzionario, che perderà i freni inibitori. Se da tanti anni si fanno le stesse cose e non divertono più bisogna dire basta. E in questo non ci sarà convenienza. Con Saturno che si affaccia in primavera (aprile, maggio e giugno), ci saranno cose importanti da fare, come troncare con persone che sono state un po' toste in passato. All'inizio dell'anno servirà un controllo della forma, andrà meglio in primavera. E un anno che porterà a rivedere i rapporti di coppia. L'Acquario ha bisogno di complicità". In sintesi, commenta Fox, "Si salvi chi può, bisogna tagliare i rami secchi".

Scorpione

"Lo Scorpione ha una fragilità eccezionale, irrascibile e irruento quando le cose non funzionano, e che vuole che sia tutto in ordine, attento alla salute anche per proteggere gli altri. Le grandi intuizioni quest'anno ci sono e sono possibili: i primi tre mesi dell'anno sono importanti per il lavoro e ci saranno delle proposte. Agosto e settembre saranno i mesi di grande forza per i sentimenti. Se c'è un progetto col vostro partner fatelo. Urano, in opposizione da marzo, potrebbe aiutare a cambiarvi vita (affittare una casa lontano dalla città o fare un lavoro insieme)". Riassume Fox: "Felici all'inizio dell'anno, un po' di tensione nella secondo. Soddisfazioni in generale".

Vergine

"Sarà un grande anno. Giove e Saturno fin dall'inizio in ottimo aspetto rappresenteranno una marcia in più. Chi ha un'occasione deve saperla sfruttare. Il 2020 sarà un anno importante per nuovi progetti. L'unico rischio è che giocherete troppo in difesa. Nei rapporti c'è qualche tensione che va limitata. Sono contrasti che però piacciono. La seconda parte dell'anno sarà importante. Il 2020 anno sarà un anno importante per sposarvi e convivere. Molto bene il lavoro, grazie a Giove e Saturno; solo tra aprile e maggio qualche tensione per il rinnovo di un accordo o di un contratto. Aprile e maggio saranno i mesi per scelte diverse e più innovative". In sintensi, conclude Fox, un "grande anno, sfruttate ogni occasione senza chiudervi in casa".

Gemelli

"Bisogna dare spazio ai sentimenti e consacrare un amore. Giove non è più opposto. Chi ha vissuto complicazioni d'amore e di lavoro o legali li risolverete molto facilmente. Venere da aprile ad agosto sarà nel segno zodiacale. I Gemelli funzionano h24. E' un segno che ha bisogno di rumore. Amate il contatto con gli altri. Servono conoscenze importanti. Bisogna essere selettivi. Prendere esempio dai Capricorno. Non c'è più Giove opposto, riuscirete a risolvere tutto".

Ariete

"Si parte con tanta fatica e nervosismo, specie in amore. Il vedersi è difficile e quando si sta insieme diventa complicato ritrovare l'intimità, forse perchè assorti in tanti pensieri per le questioni di lavoro o perchè ci sono problemi da risolvere. Da aprile a luglio c'è Venere che porterà tanta energia. Ariete inizierà in modo affaticato l'inizio dell'anno, ma da aprile a giugno i mesi saranno importanti per i contratti e per rinnovi dal punto di vista professionale. Quest'anno arriverà un grande paladino della giustizia: Saturno. Che tornerà attivo durante l'estate e definitivamente da dicembre. L'esperienza maturata negli ultimi tempi vi sarà d'aiuto. Vietato scegliere troppo di fretta. L'Ariete non sa stare con un problema". Sintetizza Fox: "Inizio agitato, poi metterete le cose a posto".

Pesci

"Il segno zodiacale dei Pesci vive la realtà su due piani. Quella razionale e poi un mondo tutto un po' suo, lontano in orbita. E' un grande anno, ricordando i primi mesi con Giove e Saturno favorevoli. Quando si sente il richiamo della famiglia e la grande voglia di amare si mette un pochino da parte il lavoro e si cercano momenti di grande serenità. Non siete fatti solo per lavorare. Chi pensa di fare a meno dell'amore non solo sbaglia, ma rischia di essere infelice. C'è una Venere un po' particolare tra aprile e giugno, se c'è qualche disputa d'amore e in coppia se c'è competizione state attenti perchè quello è un periodo un po' strano per sentimenti. I mesi da settembre a dicembre sono ottimi per il lavoro. E' un anno di grandi affermazioni, con Giove e Saturno in ottimo aspetto. Darete qualcosa di più per gli altri. Siate sinceri e non dite bugie. Siate generosi". In sintesi: "Indecisione in primavera se c'è un rapporto che non funziona, poi grandi novità".

Leone

"Il Leone va bene. Siete esigenti e non vi accontentate del primo arrivato. E' un anno che in molti scalfiranno il vostro cuore. Nel 2019 avete avuto un Giove molto importante dall'autunno 2018. Il 2020 sarà un anno di conferme. Ed è un anno molto buono. Chi ha un ascendente Leone e Sagittario potrà guadagnare un sacco di soldi. Bellissimo il transito di Venere in primavera: potrete fare strage di cuori. La donna sarà attenta ai dettagli, l'uomo è molto orgoglioso e vuole una donna saudente. Volete sempre vincere. C'è solo un Urano dissonante, che rappresenta il desidero di cambiare in merito a questioni riguardanti la casa o un trasferimento nel caso non abbiate un lavoro fisso. La primavera porterà grandi opportunità. A fine anno ci saranno Giove e Saturno in opposizione. Se c'è qualcuno che non sopportate più sarà defenestrato". In sintesi: "E' il momento di incassare, conferme lavoro assicurate".

Sagittario

"Amante della vita. Segno libero, come i gatti. Non si può giocare. Un bel cielo anche per i guadagni. E' importante innovare e viaggiare. Anche grazie a colpi di fortuna si possono fare scelte diverse dagli altri. Se avete un segno di fuoco ascendente ci saranno guadagni. Saturno in transito a fine anno, vi proteggerà per due anni".

Capricorno

"Chi è nato sotto il segno del Capricorno è una persona razionale ed ermetica, dalla forte personalità. Si isola spesso nel mondo. Sta bene quando sta da solo. E' il segno degli eremiti, delle poche persone, ma buone. Ci saranno Giove e Saturno nel segno, un evento planetario che non avveniva dal 1960. Sarete più determinati: tagliate rapporti inutili e volete che vi sia riconosciuto quello fatto. Accumulate esperienze ed emozioni. Siete saggi e generosi sinteticamente. Non vi concedete se non ne vale la pena, fate scelte oculate. E' l'anno della liberazione. Se avete il desiderio di fare qualcosa (sposarvi, convivere, grandi progetti, sogni che vi avevano bloccato), potete farlo. E' il segno più forte dell'anno. Aprile, maggio, giugno sono mesi interessanti per l'amore: non bisogna lasciarsi scappare le occasioni durante l'estate.

Bilancia

"Bisogna partire con qualche dubbio ad inizio anno. Giove e Saturno dissonanti, possono creare piccole preoccupazioni in ambito sentimentale o familiare o qualche piccolo dubbio legato a lieve preoccupazione che passerà molto presto. Da quest'anno avrete un palladino d'eccelenza, ma non subito: Saturno. La prima comparsata, da marzo a giugno, poi da dicembre. Avete la netta sensazioni di essere da soli a portare responsabilità, ma potendo contare su poche persone. La cosa bella è che non avrete più peli sulla lingua. Non ci saranno più formalità. Guadagnerete sicurezza. Dal 23 marzo al 30 giugno (rinnovo accordi e contratti), successo da metà dicembre. Il prossimo anno grandi occasioni. Tra marzo e luglio grandi opportunità per amore, anno buono per fidanzarsi e sposarsi. Fortuna: giugno e dicembre".

Toro

"I Toro sono una risorsa. Dove li lasci li ritrovi. Amate la stabilità, la vita, anche in termini semplici. Dal bignè alla crema alla grande vacanza. Poi piano piano vi stabilizate nel tempo. E' un segno che darà garanzia. Sarà un anno molto fertile, con Giove e Saturno favorevoli. Maggio è foriero di grandi novità. Via libera in amore. Per chi può un'acquisizione casa o un trasferimento. Volete godere delle cose più vere della vita. Non grandi difficoltà. C'è Urano da marzo 2019: con determinazione e serietà vorrete fare qualcosa di nuovo e provare nuove esperienze. E' una grande novità perchè siete tradizionalisti. C'è una grande voglia di rivoluzionare la vita, che ha del prodigioso".