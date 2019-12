La torta Buon Natale "è un capolavoro": Anita conquista subito i giudici di Junior Bake Off Italia

Ha conquistato il palato dei giudici Ernst Knam e Damiano Carrara . E' buonissima la prima di Anita nella cucina di "Junior Bake Off Italia", il talent show condotto da Katia Follesa dedicato alla preparazione dei dolci in onda ogni venerdì su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, alle 21.10. Nella cornice natalizia di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore - tra regali, alberi addobbati, omini di pan di zenzero e calze piene di dolci - i piccoli dieci concorrenti si sono sfidati in due prove.

La prova creativa prevedeva la preparazione di una "torta natalosa", ovvero un dolce che per forma, colore e gusto raccontasse il Natale. Due ore per la preparazione ed un kit appositamente natalizio per la preparazione. Anita, forlivese di 10 anni, ha chiamato la sua torta "Buon Natale": un pan di spagna farcito di crema chantilly, crema al burro meringata e decorata con praline colorate.

Durante la prova Anita non ha pensato solo a se stessa, ma ha anche aiutato gli amici in difficoltà. "Il pan di spagna è cresciuto molto bene - è stata la valutazione del "Re del Cioccolato", Ernst Knam -. Questa torta è semplicemente un capolavoro". "Sei stata non solo brava, ma anche altruista perchè hai aiutato tutti - ha evidenziato Damiano Carrara -. E in più hai fatto una crema al burro con base di meringa che è complicata anche per un adulto". "Sono tanto felice - è stata la reazione di Anita -. Da uno a dieci? Mille". "Non mi aspettavo così tanti complimenti, ma anche le cose impossibili succedono", ha aggiunto.

Nella prova tecnica i piccoli pasticceri hanno dovuto dimostrare la loro abilità e manualità. Ma in questa occasione non da soli. I dieci concorrenti hanno lavorato infatti in coppia, Anita insieme a Dea. L'intesa tra le due, nonostante alcuni dubbi iniziali, è stata perfetta. E' stata chiesta la preparazione in due ore di una scultura di pan di spagna a forma di albero di Natale farcito di crema al cioccolato fondente, mirtilli, mango e frutto della passione.

Ai giudici è piaciuta l'abbondanza delle creme, in particolare quella ai martilli e frutto della passione, mentre "si poteva fare meglio a livello di decorazione". Anita e Dea sono salite sul podio della prova creativa, superando così lo scoglio della prima puntata. Il grembiule verde, che viene assegnato al migliore della puntata, è andato al napoletano Francesco, mentre sono stati eliminati Matteo e Giulia.