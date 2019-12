Quarant'anni dopo il diploma la classe si trova e ricorda gli amici che non ci sono più

Venerdì si è ritrovata la 5G dell'Istituto Tecnico Commerciale Matteucci al ristorante "Il posto delle fragole", per il quarantennale dal diploma. Renato e Morena hanno dato il la all'iniziativa e dopo qualche inevitabile contrattempo per impegni presi precedentemente sono riusciti a passare per una serata piena di ricordi e di piacevoli episodi. "Una cena ottimamente riuscita, nell'augurio di una prossima replica - spiegano Renato e Morena -. Non possiamo non ricordare Massimo e Stefania, ancora presenti sopratutto nei nostri cuori".