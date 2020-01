Com'erano e come sono: la 5A Elettrotecnica dell'Itis si ritrova 20 anni dopo il diploma

La classe 5A EL (Elettrotecnica) dell'Istituto Tecnico Industriale "Guglielmo Marconi" di Forl' si è riunita giovedì al ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli per celebrare i 20 anni dal conseguimento del diploma. Alla presenza anche di alcuni insegnanti storici della sezione, gli ex compagni di classe si sono raccontati, dalla vita privata alle esperienze lavorative, ma hanno ricordato con piacere "quell'importante periodo della nostra vita che tanto ha contribuito alla nostra formazione scolastica e umana". La classe si è data appuntamento tra dieci anni per celebrare il trentennale della maturità.