Sanremo vola, l'opinione di Marino Bartoletti: "Quantità e ricchezza sono indiscutibili"

"La quantità e la ricchezza della proposta sono indiscutibili", Il giornalista forlivese Marino Bartoletti commenta così il trend crescente del 70esimo Festival di Sanremo, destinato a battere tutti i record numerici degli ultimi anni. La terza serata, senza Fiorello, si è chiusa con uno share del 54,5% di share ("favorito dalla lunghezza della manifestazione", spiega Bartoletti), con 9.836.000 spettatori (oltre 13 milioni della prima parte). Si tratta del miglior risultato dal 1997, quando la terza serata del festival, condotto da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti, face segnare il 55.5%.

Quella andata è in scena è stata la serata di Giorgina, la fidanzata di Cristiano Ronaldo come spalla di Amadeus, di Mika, del monologo di Roberto Benigni dedicato al "Cantico dei cantici" ("la canzone delle canzoni, che parla di amore fisico di due ragazzi che cantano ognuno l'amore per l'altro"), ma soprattutto delle cover portate in gara dai 24 cantanti in gara. A giudicarli i maestri del coro e l'orchestra del Festival.

L'orologio segnava le 2 quando è arrivata la classifica. "Meritatissimo il trionfo di Tosca (con Piazza Grande eseguita con la straordinaria Silvia Perez Cruz), che ora assieme a Pelù, alle Vibrazioni, ai Pinguini, a Diodato, forse a Anastasio e ovviamente sempre a Elodie e a Gabbani guida il pacchetto ormai ristretto da cui uscirà il vincitore del 70esimo Festival", sono le considerazioni di Bartoletti, che giudica la classifica "quasi assolutamente condivisibile".

Foto dalla pagina Facebook di Marino Bartoletti