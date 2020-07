2 agosto, quarantesimo anniversario della strage di Bologna. Flash Mob per non dimenticare

Come senz’altro sapete quest’anno è il 40esimo anniversario della bomba alla stazione di Bologna e il nostro progetto nasce da una riflessione sul quel giorno lontano. L’Italia in Agosto era chiusa per ferie: il primo fine settimana del mese era il momento in cui tutti lasciavano le città per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Alla stazione di Bologna si incontrarono quindi viaggiatori venuti da tanti luoghi diversi, persone di nazionalità sogni e speranze diverse. Fu allora che una bomba, messa da Valerio Fioravanti e Francesca Mambro (fra i fondatori dei NAR), esplose e si portò via la vita di 85 persone e violò quella di 200, delle loro famiglie, dei soccorritori, dei bolognesi e degli italiani tutti. Fu una strage voluta per destabilizzare la nostra democrazia: oggi come allora ricordiamo che la Costituzione va difesa, curata, studiata, vissuta ogni giorno. A questo serve la memoria. STATION TO STATION It’s too late – to be hateful. È troppo tardi per provare odio (D.Bowie) INIZIO: 02 AGOSTO 0RE 10.00 FINE: 02 AGOSTO ORE 10.30 Questo è il nome dell’evento, che abbiamo immaginato diffuso in più città e stazioni perché la testimonianza è un dovere di tutti i cittadini. Immaginiamo nostri corpi vestiti di bianco con valigie e trolley fermi immobili, aspettando in silenzio che un fischio faccia finalmente ripartire le vite interrotte di tanti viaggiatori che quel giorno di 40 anni fa erano a Bologna. Che cosa ne pensate, si può fare anche nella nostra città? Per info e adesioni cliccate sul link dell'evento. Teniamo viva la memoria. #il2agostofaiunfischio https://facebook.com/events/s/station-to-station-e-troppo-ta/302837744129077/?ti=as