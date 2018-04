"Abbandono e degrado in pizzetta Berlinguer", la segnalazione

La Piazzetta Berlinguer al Ronco, già noto luogo di aggregazione di anziani e giovani, nonché area dove si teneva le festa dell'unità, versa in stato di completo abbandono e degrado. Ovunque schegge di vetro, mozziconi di sigarette, cemento disgregato, scritte sui muri, erba e vegetazione incolta, rifiuti... Certamente non è più un luogo salubre, adatto al gioco dei bambini o semplicemente per trascorrere qualche ora in compagnia di amici o familiari. È ora che gli amministratori, di qualunque ordine e grado, prendano atto di avere dimenticato la piazza del Ronco e si adoperino per un celere ripristino.

ANDREA